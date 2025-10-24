Παναθηναϊκός: Το πάθημα που συνεχίζει να μην γίνεται μάθημα και η... τελευταία ζαριά με Μπενίτεθ

Αν έπρεπε να επιλέξουμε μια λέξη που περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια την ήττα του Παναθηναϊκού από την Φέγενορντ (3-1) το βράδυ της Πέμπτης (23/10) αυτή θα ήταν η λέξη deja vu. Σε ένα παιχνίδι -από τα πολλά έως τώρα στη σεζόν- που οι «πράσινοι» προηγήθηκαν, το τελικό σφύριγμα δεν συνδυάστηκε με ένα θετικό αποτέλεσμα. Σαν να βρίσκεται το «τριφύλλι» διαρκώς σε έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν μοιάζει να έχει αρχή και τέλος.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τον Παναθηναϊκό σε μια νέα συνθήκη, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοινώθηκε πια και επίσημα από το «τριφύλλι», όντας ο 3ος τεχνικός της ομάδας στη σεζόν πριν την... παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, την οποία δεν πρόλαβαν για διαφορετικούς λόγους ούτε ο Ρουί Βιτόρια, ούτε ο Χρήστος Κόντης.

Ο «μπαρουτοκαπνισμένος» από επιτυχίες και τρόπαια προπονητής έρχεται στην Ελλάδα αποτελώντας μια... τελευταία ζαριά από την «πράσινη» ΠΑΕ, έχοντας μπροστά του μια πρόκληση διαφορετική από όσες έχει αντιμετωπίσει στην σπουδαία καριέρα του.

Έβδομο παιχνίδι που προηγείται και δεν νικά

Ρέιντζερς (ο επαναληπτικός), Λεβαδειακός, Κηφισιά, Ολυμπιακός, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Άρης και Φέγενορντ. Επτά παιχνίδια, έξι εκ των οποίων σκόραρε πρώτος (εξαίρεση το παιχνίδι με την Κηφισιά που βρέθηκε πίσω στο σκορ), στα οποία εν τέλει μέτρησε 3 ήττες και 4 ισοπαλίες. Στα περισσότερα εξ αυτών μάλιστα, δημιούργησε ευκαιρίες να αυξήσει το προβάδισμα του, τις οποίες σπατάλησε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Στα δύο ευρωπαϊκά, τα οποία ο Παναθηναϊκός έχασε, ο Σφιντέρσκι είχε την ευκαιρία να τα «τελειώσει» με δύο παρόμοια τετ α τετ που δεν ολοκληρώθηκαν με τελική προσπάθεια λόγω της αργοπορίας στην εκτέλεση από τον Πολωνό. Αντίστοιχα, σε «Ντε Κάιπ» και «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Τετέ επίσης σε πανομοιότυπες φάσεις απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα, δεν μπόρεσε να δώσει στο «τριφύλλι» γκολ που πιθανότατα θα έφερναν και νίκες.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι/InTime

Το... μοτίβο παραμένει απαράλλαχτο από τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, είτε στον πάγκο καθόταν ο Ρουί Βιτόρια, είτε μετέπειτα ο Χρήστος Κόντης. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει προβάδισμα σε αρκετά παιχνίδια, στα οποία όμως άπαντες περιμένουν τη στιγμή που θα ισοφαριστεί. Όταν μάλιστα, η χθεσινοβραδινή ισοφάριση δείχνει σαφέστατα πως οι παίκτες δεν έχουν καμία συγκέντρωση και αντί να κοιτούν την μπάλα που φτάνει με άνεση στην περιοχή τους, διαμαρτύρονται στον διαιτητή, καταλαβαίνει κανείς πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί ένα σύνολο που μοιάζει πνευματικά «άδειο».

Μια ακόμα «ζαριά» των τελευταίων χρόνων

Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Οκτώβρη και ο Παναθηναϊκός τα... παίζει όλα για όλα, ελπίζοντας πως η «ζαριά» που ονομάζεται Μπενίτεθ θα του δώσει ισορροπία και θα «αλλάξει» την ψυχολογία ολόκληρου του κλαμπ. Ο Ισπανός τεχνικός διαθέτει μια καριέρα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Η ιστορία έχει γραφτεί και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμηθεί, όμως τη δεδομένη στιγμή η επιλογή του Μπενίτεθ μοιάζει με ένα ακόμα «στοίχημα» και όχι με μια κίνηση ποδοσφαιρικής λογικής.

Ο 65χρονος πολύπειρος προπονητής προέρχεται από δύο ανεπιτυχή περάσματα στους πάγκους των Έβερτον και Θέλτα αντίστοιχα, ψάχνει με την σειρά του την δική του «ευκαιρία» να (απο)δείξει πως δεν τον έχει ξεπεράσει το αγαπημένο του ποδόσφαιρο και οι «πράσινοι» αποτελούν την πρώτη ομάδα «πρωταθλητισμού» που αναλαμβάνει μετά από μια δεκαετιά.

Στην μετά-Γιοβάνοβιτς εποχή το «τριφύλλι» πρόκειται να αλλάξει προπονητή για 6η φορά, 3η σε διάστημα λίγων μηνών αναζητώντας ένα... λαχείο. Στον όμορφο -και σκληρό- κόσμο του ποδοσφαίρου όμως, όταν επαναλαμβάνεις διαρκώς τα λάθη του παρελθόντος, το αποτέλεσμα δύσκολα μπορεί να είναι διαφορετικό...