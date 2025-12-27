Παναθηναϊκός: Το πλάνο για την επιστροφή Βλαχοδήμου και τα δεδομένα της υπόθεσης

Δεν είναι κάτι «νέο» στην «πράσινη» επικαιρότητα, η προοπτική επιστροφής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στον Παναθηναϊκό, την οποία έχει καταγράψει εδώ και μήνες και το Athletiko. Απ’ την ημέρα άλλωστε, που έφυγε ο «Odi» απ’ το «τριφύλλι», εκείνο το καλοκαίρι του 2018 εν μέσω μίας άκρως προβληματικής οικονομικά κατάστασης -έχοντας βοηθήσει με το ποσό της μετακόμισής του στην Μπενφίκα (κίνηση που έγινε με off season μεταγραφή) για να «επιβιώσει» ο Παναθηναϊκός και να βγάλει την πιο δύσκολη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας του- είχε αφήσει ορθάνοικτη την πόρτα της επιστροφής του στο «τριφύλλι».

Και το λόγο που έδωσε προς τους ανθρώπους του κλαμπ εκείνες τις ημέρες τον τίμησε στο έπακρο και στα χρόνια που ακολούθησαν. Ακόμη κι όταν πήρε μεταγραφή απ’ την πορτογαλική ομάδα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, βασικός όρος για να υπογράψει στο αγγλικό κλαμπ ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν να προστεθεί όρος πως δεν θα έμπαινε στο τραπέζι ενδεχόμενο μετακόμισής του απ’ τη Νότιγχαμ προς τον Ολυμπιακό.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) δημοσίευμα της ισπανικής «As» έβαζε σε πρώτο πλάνο το ποδοσφαιρικό μέλλον του 31χρονου βασικού γκολκίπερ της εθνικής ομάδας και το πόσο δύσκολο θα ήταν να παραμείνει στη Σεβίλλη και μετά το καλοκαίρι, όταν θα εκπνεύσει ο δανεισμός του απ’ τη Νιούκαστλ. Τα περιορισμένα οικονομικά των Ανδαλουσιανών δεν επιτρέπουν μεγάλα «ανοίγματα» τόσο στο κομμάτι του συμβολαίου του (πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ με την εφορία, περίπου 1,9 εκατ. «καθαρά»), όσο και στα χρήματα που θα αξιώσουν οι «ανθρακωρύχοι» (μίνιμουμ 4 εκατ. ευρώ) με τους οποίους ο Βλαχοδήμος δεσμεύεται έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Παναθηναϊκός που ψάχνει ήδη στην αγορά για γκολκίπερ και θα αναδιαμορφώσει την τριάδα του τόσο τον Γενάρη, όσο και το καλοκαίρι, γνωρίζει πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να φύγει ο «Odi» αυτή την στιγμή απ’ τη Σεβίλλη και κατά 99% θα ολοκληρώσει τη σεζόν στην ομάδα της LaLiga. Αυτό όμως δεν αλλάζει την επιθυμία του «τριφυλλιού», αλλά και τα συνολικά δεδομένα της υπόθεσης, καθώς ο Παναθηναϊκός «δουλεύει» από τώρα για το καλοκαίρι το πλάνο επιστροφής του Βλαχοδήμου.

Σ’ όλο αυτό υπάρχει μία πολύ σημαντική συγκυρία, αλλά και μία πολύ ιδιαίτερη σχέση, που δημιουργούν μία δυνατή αίσθηση πως το προσεχές καλοκαίρι ο 31χρονος άσος έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες για να φορέσει ξανά την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι στο μέρος της καρδιάς.

Οι οικογενειακοί λόγοι επιστροφής

Η συγκυρία έχει να κάνει με τον ίδιο τον «Odi» και τις πολύ ξεκάθαρες σκέψεις του για να επιστρέψει απ’ το καλοκαίρι κι έπειτα στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους. Κι εφόσον αυτό οριστικοποιηθεί, είναι ξεκάθαρο στο δικό του μυαλό πως για τον ίδιο δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα στην ελληνική Stoiximan Super League πέρα απ’ τον Παναθηναϊκό.

Η ιδιαιτερότητα της όλης κατάστασης έχει να κάνει επίσης και με την εξαιρετική σχέση που έχει ο Βλαχοδήμος με τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο. Μία σχέση η οποία διατηρήθηκε δυνατή και στα χρόνια που ο ίδιος είναι εκτός Ελλάδας, με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να έχει πολύ συχνή επικοινωνία μαζί του και να συζητούν για πολλά θέματα, είτε ποδοσφαιρικά, είτε κι εκτός του αθλήματος.

Στον Παναθηναϊκό «ζυγίζουν» από τώρα τα δεδομένα για τον Βλαχοδήμο και στους μήνες που θα ακολουθήσουν, οι «πράσινοι» θα επιχειρήσουν να κάνουν όλα τα βήματα που απαιτούνται για να προετοιμαστεί το έδαφος για μία (πολύ) πιθανή πια επιστροφή του.

Μία κοινή αφετηρία και συμφωνία

Πάνω απ’ όλα σε επίπεδο επαφής και συνεννόησης με τη Νιούκαστλ, προκειμένου να βρεθεί μία κοινή αφετηρία που θα οδηγήσει σε μία συμφωνία που θα έδινε τη λύση και στο αγγλικό κλαμπ, που δεδομένα δεν υπολογίζει τον Έλληνα άσο για τα επόμενα δύο χρόνια του συμβολαίου του.

Ούτως ώστε -ανεξαρτήτως της δεδομένα κίνησης που θα γίνει απ’ τον Παναθηναϊκό μέσα στις επόμενες εβδομάδες για τον αντικαταστάτη του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι- να έχει πλέον από νωρίς το «τριφύλλι» μία πολύ καθαρή εικόνα, για το αν θα υποδεχθεί τον διεθνή γκολκίπερ και πάλι στο δυναμικό του απ’ το φινάλε της εφετινής σεζόν, κλείνοντας ένα απ’ τα πιο σημαντικά «μέτωπα» του ρόστερ.

Άλλωστε όπως λένε, οι μεγάλες ομάδες «χτίζονται» και ξεκινούν πάντοτε απ’ το Νο1...

πηγή: Athletiko