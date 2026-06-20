Παναθηναϊκός: Το τελικό deal για Ντε Φράι που φτάνει στην Ελλάδα ως τη Δευτέρα

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε γρήγορα και εύστοχα τις επαφές με τον Ντε Φράι και ο Ολλανδός στόπερ θα βρίσκεται στη χώρα μας ως τη Δευτέρα για τις τελικές υπογραφές.

Πρόκειται για ένα πολύ έμπειρο και ηλικιακά και ποδοσφαιρικά στόπερ, που θα καθοδηγεί την άμυνα του «τριφυλλιού» και θα βοηθάει και τον παρτενέρ του.

Η προσφορά που του έχουν καταθέσει οι «πράσινοι» είναι διετές συμβόλαιο με «καθαρές» αποδοχές 2,2 εκατ. ευρώ ετησίως, συν κάποια μπόνους. Το όλο ποσό με την εφορία «αγγίζει» σε ετήσια βάση τα 3 εκατ. ευρώ κι έτσι «εξηγείται» και το ποσό των 3+3 εκατ. ευρώ που ανέφερε χθες κι ο Ιταλός «μεταγραφολόγος» Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο για την υπόθεση του Παναθηναϊκού και του Ντε Φράι.

Οι πληροφορίες από την Ιταλία, αναφέρουν πως η τελική συμφωνία των δύο πλευρών θα είναι για 2+1 χρόνια, με το «συν ένα» να ενεργοποιείται εφόσον «πιάσει» έναν συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών κατά τη δεύτερη χρονιά του με τον Παναθηναϊκό.