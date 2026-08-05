Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: «Κόλλησε» στην ισοπαλία και πάει Σόφια για την πρόκριση το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Conference League.

Οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1 και η πρόκριση θα κριθεί στην Βουλγαρία και την Σόφια την Τρίτη (11/8). Οι πράσινοι προηγήθηκαν με τον Γιάγκουσιτς στο 21ο λεπτό, για να δουν τον Ρούσεφ να ισοφαρίζει δέκα λεπτά μετά.

Η αναμέτρηση

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ δυναμικά το παιχνίδι, πίεζε ψηλά τους Βούλγαρους και θέλησε να τους αιφνιδιάσει με ένα γρήγορο γκολ. Ωστόσο παρόλο που προσπαθούσε να απειλήσει από τα άκρα και είχε κάποιες μικρές στιγμές, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς, όταν στο 18' ένα πλασέ του Μάγερ πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Πένια.

Παρόλα αυτά, στο 21ο λεπτό το «τριφύλλι» ήταν αυτό που κατάφερε να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Γιάγκουσιτς, μετά από πολύ ωραία σέντρα του Αντίνο.

Μάλιστα στο 26' οι πράσινοι έφτασαν κοντά και στο 2-0, με τον Ντε Φράι να εξαπολύει δυνατό σουτ, όμως ο Μαρίνοφ απέκρουσε με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ.

Στην συνέχεια οι Βούλγαροι είχαν ένα πεντάλεπτο που σφυροκοπούσαν την περιοχή των γηπεδούχων με αλλεπάληλα κόρνερ και πλαγιοκοπήσεις, με αποτέλεσμα στο 31' ο Μασιέλ έκανε όμορφη ενέργεια από τα αριστερά, έστρωσε στον Ρούσεφ ο οποίος μπροστά στην εστία ανενόχλητος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στην συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και μέχρι την λήξη του ημιχρόνου οι δυο ομάδες είχαν τις περιόδους τους, που είχαν την κατοχή, χωρίς να καταφέρουν να κάνουν κάποια σπουδαία ευκαιρία.

Στην επανάληψη το παιχνίδι ήταν αρκετά ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά, με τις δυο ομάδες να δίνουν μάχες χωρίς κάποια φάση μέχρι το 58', όταν ο Ρούσεφ πήρε την μπάλα μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε όμως ο Πένια έκλεισε την εστία του σωστά και απέκρουσε.

Η απάντηση στην φάση των Βούλγαρων άργησε να έρθει από τους «πράσινους». Συγκεκριμένα ήρθε στο 71ο λεπτο με ένα διαγώνιο σουτ του Ραστόντερ μέσα από την περιοχή, το οποίο το μπλόκαρε ο Μαρίνοφ με διπλή προσπάθεια. Όσο περνούσε η ώρα η κούραση κυριαρχούσε τους ποδοσφαιριστές, ο ρυθμός έπεσε και οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έψαχναν πιο πολύ το γκολ.

Οι φιλοξενούμενοι στο 82' είχαν και δοκάρι με βολίδα του Γκάσεβιτς. Η αναμέτρηση τελείωσε ισόπαλη και ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέχει στην Σόφια την Τρίτη (11/8) για να κυνηγήσει την πρόκριση.