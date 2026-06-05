Πανδαιμόνιο σε γάμο στη Γερμανία: Βγήκαν τουρκικές και ελληνικές σημαίες - Δείτε βίντεο
Ο γαμπρός έχει καταγωγή από την Τουρκία και η νύφη από την Ελλάδα.
Ρεσιτάλ έδωσαν οι συγγενείς σε γάμο που έγινε σε πόλη της Γερμανίας. Ο γαμπρός ήταν από την Τουρκία και η νύφη από την Ελλάδα.
Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές, όταν οι συγγενείς του γαμπρού έφτασαν στο σπίτι της νύφης κρατώντας τουρκικές σημαίες και καπνογόνα, δημιουργώντας μια άκρως εορταστική ατμόσφαιρα.
Από την πλευρά τους, οι συγγενείς της νύφης «απάντησαν» με ελληνικές σημαίες με το σκηνικό να «παίρνει φωτιά»...