Πανδαιμόνιο στα δικαστήρια από τους συγγενείς της 32χρονης Κάλλιας: «αυτό είναι το δώρο για τη γιορτή της;»

Πανδαιμόνιο επικράτησε στα δικαστήρια Ηρακλείου ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα την 32χρονη Κάλλια Λάμα, μητέρα ενός μικρού παιδιού, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου του 2019 στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Μετά από σχεδόν επτά χρόνια και αλλεπάλληλες αναβολές, η οικογένεια της άτυχης μητέρας ήλπιζε ότι επιτέλους αυτή τη φορά η δίκη θα διεξαχθεί κανονικά και θα υπάρξει δικαίωση στη μνήμη της, ανήμερα μάλιστα της ονομαστικής της εορτής.

Διαβάστε για την ένταση στα δικαστήρια στην εκδίκαση της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου.