Πανελλαδική απεργία των υγειονομικών σήμερα - Πορεία της ΠΟΕΔΗΝ στο κέντρο της Αθήνας

Απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας σήμερα Πέμπτη (19/3), με τους υγειονομικούς να συμμετέχουν σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων) που προκήρυξε την απεργία, τονίζει, σε ανακοίνωσή της ότι το δημόσιο σύστημα υγείας «νοσεί» και κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό που κρατούν κλειστά κρεβάτια στις εντατικές και στα χειρουργεία και οδηγούν σε εξουθένωση τους εργαζομένους.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Η απεργία είναι 24ωρη σε ολόκληρη τη χώρα με εξαίρεση την Αττική. Στην Αττική οι υγειονομικοί πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι χθες Τετάρτη (18/3) πραγματοποίησα πανελλαδική οι νοσοκομειακοί γιατροί, μέσω της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας).

Γιαννακός: «Παίρνουμε λιγότερα χρήματα από ένα γκαρσόνι»

«Αγωνιζόμαστε σήμερα για άλλη μια φορά, για την επιβίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που είναι βαθιά τραυματισμένο από τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Το ΕΣΥ πάσχει από ανθρωποδιώκτη των επαγγελματιών υγείας εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών εργασίας, των χαμηλών αμοιβών», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σε δηλώσεις του, στη διάρκεια της κινητοποίησης των υγειονομικών έξω από το Υπουργείο Υγείας.

«Παίρνουμε λιγότερα χρήματα από ένα γκαρσόνι, από τον ανειδίκευτο εργάτη του ιδιωτικού τομέα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τα συμπτώματα είναι οι περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών με άσκοπες διακομιδές, είναι οι νοσηλείες σε ράντζα και φορεία με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αλλά και η ιδιωτικοποίηση».

«Θα πρέπει να αυξήσουν τους μισθούς, να μας εντάξουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, να μονιμοποιήσουν τους συμβασιούχους, να αυξήσουν το μπάτζετ», σημείωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Οι πολίτες που καταλήγουν στο ράντζο έχουν τις λιγότερες επιλογές»



Ο Τάσος Αντωνόπουλος, μέλος της Ε.Ε ΑΔΕΔΥ & Διοίκησης ΠΟΕΔΗΝ μιλά στο φακό του FLASH.

ΠΟΕΔΗΝ: «Το ΕΣΥ ανθρωποδιώκτης για τους επαγγελματίες υγείας»

«Η κατάσταση δεν προσφέρεται για καταστροφολογία από ‘αγανακτισμένους’ γιατί έτσι συκοφαντείται η υπερπροσπάθεια των εξαντλημένων από συνεχή ωράρια εργασίας των εναπομεινάντων υγειονομικών. Η κατάσταση βεβαίως δεν προσφέρεται ούτε για θριαμβολογίες από την μεριά της κυβέρνησης γιατί έτσι περιφρονείται η ταλαιπωρία και ο κίνδυνος που υφίστανται οι ασθενείς αναζητώντας υπηρεσίες υγείας.

Το ΕΣΥ κατάντησε ανθρωποδιώκτης για τους επαγγελματίες Υγείας.

Οι νυν εργαζόμενοι μαζικά αποχωρούν λόγω των δυσμενών συνθηκών εργασίας , των εξευτελιστικών αμοιβών, της αθέτησης των δεσμεύσεων εν μέσω χειροκροτημάτων την περίοδο της πανδημίας της κυβέρνησης για ένταξη στα ΒΑΕ και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Οι επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στην αγορά εργασίας αναζητούν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό.

Εκρηκτικός μηχανισμός στα θεμέλια του ΕΣΥ είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τους μαθητές να φοιτήσουν στις Πανεπιστημιακές Σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Αδειάζουν οι Πανεπιστημιακές Σχολές των επαγγελμάτων υγείας και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας στην αγορά εργασίας.

Για την δυσμενή κατάσταση που διαμορφώθηκε φταίει το μπάτζετ που διατίθεται για τη Δημόσια Υγεία.

Με δημόσιες δαπάνες 5,5% του ΑΕΠ δεν διορθώνεται η κατάσταση με οποιοδήποτε Υπουργό Υγείας, με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν.

Τα Συστήματα Υγείας των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών αντιμετωπίζουν παθογένειες παρότι οι Δημόσιες δαπάνες βρίσκονται άνω του 7,5% του ΑΕΠ.

Με τους υφιστάμενους προϋπολογισμούς που εκτελούνται για τη Δημόσια Υγεία δεν διορθώνεται η κατάσταση», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ.

Πενιχρές αμοιβές και ελλείψεις

Η ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ακόμα ότι τα έργα που γίνονται στα νοσοκομεία είναι απαραίτητα. Δεν υπάρχουν όμως χέρια για να τα δουλέψουν. Σε αυτό υπεύθυνες είναι και οι αποκαρδιωτικές αμοιβές τους που είναι:

684 ευρώ το μήνα για τους τραυματιοφορείς,

736 ευρώ το μήνα για τους βοηθούς νοσηλευτές,

836 ευρώ το μήνα για τους νοσηλευτές,

1.264 ευρώ το μήνα για τον ιατρό επιμελητή Α'.

«Είναι περιφρόνηση να εργάζεται ένας νοσηλευτής φουλ κυκλικό ωράριο 7 νύκτες, 7 απογεύματα και 3 αργίες το μήνα και να λαμβάνει 100 ευρώ ως πρόσθετες αμοιβές», τονίζεται χαρακτηρστικά στην ανακοίνωση της ομοσπονδίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Προστίθεται δε ότι, με βάση τους οργανισμούς του έτους 2012, στα νοσοκομεία υπηρετούν 45.000 μόνιμοι υπάλληλοι και 25.000 συμβασιούχοι. Τα κενά σε οργανικές θέσεις είναι 20.000 (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων). Σε σύγκριση, δε, με την 1 Ιανουαρίου 2023, στα νοσοκομεία υπηρετούν 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι.