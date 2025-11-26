Πανελλαδική δημοσιογραφική παρουσίαση GAC Aion

Η αγορά της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα αποκτά έναν νέο, ιδιαίτερα φιλόδοξο παίκτη. Η GAC Aion, ο εξειδικευμένος βραχίονας ηλεκτρικών οχημάτων του κινεζικού ομίλου Guangzhou Automobile Group, ξεκινά επίσημα την εμπορική της δραστηριότητα στη χώρα μας, έχοντας στην αιχμή της γκάμας της το αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV Aion V. Με τη στρατηγική υποστήριξη της Inchcape Ελλάς και ένα σαφές όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα, η μάρκα φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επίπεδο συνολικής εμπειρίας για τον οδηγό.

Ποιός είναι ο όμιλος GAC

Ο όμιλος GAC, που ανήκει ήδη στη λίστα Fortune Global 500 και αναγνωρίζεται διεθνώς για την ταχύτατη ανάπτυξή του, επενδύει συστηματικά στην ηλεκτροκίνηση, την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Η AION, ως εξειδικευμένη θυγατρική του, ασχολείται αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα και έχει καταφέρει μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Οι συστηματικές διακρίσεις σε αξιολογήσεις όπως της J.D. Power, σε τομείς όπως η ποιότητα κατασκευής, η αξιοπιστία και η ικανοποίηση πελατών, δείχνουν ότι δεν μιλάμε για έναν νεοεισερχόμενο πειραματιστή, αλλά για έναν ώριμο διεθνή παίκτη που έρχεται στη χώρα μας με ισχυρό υπόβαθρο.

Συνεργασία GAC Aion στην Ελλάδα με την Inchcape Ελλάς

Η είσοδος της GAC Aion στην Ελλάδα γίνεται μέσα από τη συνεργασία με την Inchcape Ελλάς, μια συνεργασία που ξεπερνά την απλή εισαγωγή ενός ακόμη brand. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενισχύει το λιανεμπόριο και χτίζει ένα σύγχρονο δίκτυο after-sales υποστήριξης, φέρνοντας στην ελληνική αγορά τεχνολογία αιχμής στην ηλεκτροκίνηση.

Το πρώτο κατάστημα GAC Aion στο Μαρούσι, στη Νεαπόλεως 1, λειτουργεί ως βιτρίνα της μάρκας και ως χώρος εμπειρίας, όπου το κοινό μπορεί να γνωρίσει από κοντά τα αυτοκίνητα, την τεχνολογία και τη φιλοσοφία τους. Παράλληλα, υπάρχει ήδη σχεδιασμός για ανάπτυξη δικτύου σε μεγάλες πόλεις, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και τις εκτεταμένες εγγυήσεις.

Κυρίες και κύριοι το Aion V

Κεντρικός πρωταγωνιστής αυτής της πρώτης φάσης είναι το Aion V, ένα αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV που απευθύνεται τόσο στην οικογένεια όσο και στον οδηγό που αναζητά ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και ασφαλές αυτοκίνητο για κάθε μέρα αλλά και για ταξίδια. Σχεδιαστικά, το μοντέλο ξεχωρίζει χάρη στη δυναμική του παρουσία, με καθαρές γραμμές, τονισμένους όγκους και τη χαρακτηριστική φωτιστική υπογραφή “Cyber Dragon Claw” εμπρός και πίσω. Οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με το μοτίβο “dragon-arm” και η έντονη πλαϊνή γραμμή «καρίνας» ενισχύουν τον δυναμισμό του αμαξώματος, δημιουργώντας μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα στον δρόμο.

Οι χώροι πρωταγωνιστούν...

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία “Urban zero-pressure” στοχεύει στο να προσφέρει μια ήρεμη, ζεστή και ξεκούραστη καμπίνα. Οι επιφάνειες «ρέουν» ομαλά, οι επενδύσεις είναι soft-touch σε όλο σχεδόν το ταμπλό και τα καθίσματα θυμίζουν περισσότερο premium κατηγορία παρά mainstream SUV. Η ευρυχωρία είναι ένα από τα μεγάλα ατού του AION V: με μήκος 4,61 μέτρα αλλά μεταξόνιο 2.775 mm, το μοντέλο προσφέρει εσωτερικούς χώρους που παραπέμπουν σε μεγαλύτερα SUV, με ιδιαίτερη έμφαση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, όπου η απόσταση για τα πόδια των πίσω επιβατών φτάνει σε επίπεδα πολυτελών μοντέλων. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς ρυθμίζονται σε μεγάλο εύρος κλίσης, ενώ η δυνατότητα δημιουργίας μιας σχεδόν “queen-size” επιφάνειας χαλάρωσης σε συνδυασμό με το εμπρός κάθισμα συνοδηγού μετατρέπει το αυτοκίνητο σε πραγματικό «σαλόνι» για ταξίδια ή στάσεις φόρτισης.

...με λειτουργικό τρόπο

Η πρακτικότητα συνεχίζεται και στον χώρο αποσκευών, όπου τα 427 λίτρα της βασικής διάταξης μπορούν να φτάσουν έως και τα 978 λίτρα με την αναδίπλωση της δεύτερης σειράς. Το τριπλό ρυθμιζόμενο δάπεδο κάνει πιο εύκολη την οργάνωση αντικειμένων, ενώ το ηλεκτρικό άνοιγμα της πίσω πόρτας με λειτουργία hands-free έρχεται να διευκολύνει την καθημερινότητα. Στην καμπίνα υπάρχουν δεκάδες έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι για μικροαντικείμενα, γάντζοι, θήκες και πρακτικές λεπτομέρειες που φαίνονται στην καθημερινή χρήση.

Άνεση εξοπλισμός τεχνολογία

Στο κομμάτι της άνεσης, το AION V κινείται σε επίπεδα που συναντά κανείς συχνά σε premium προτάσεις. Πανοραμική ηλιοροφή 2,14 m² με ηλεκτρικό σκιάδιο, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, προηγμένη ηχομόνωση με ακουστικά κρύσταλλα και ηχοσύστημα «Belgium Premium» με 9 ηχεία συνθέτουν ένα περιβάλλον ταξιδιού με χαμηλό θόρυβο και υψηλή ποιότητα ακρόασης. Στην έκδοση Luxury προστίθενται δερμάτινες επενδύσεις, εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ 8 σημείων, πτυσσόμενο τραπεζάκι στην πλάτη του συνοδηγού, ενσωματωμένο ψυγείο 6,6 λίτρων και φίλτρο αέρα PM 2.5 με αισθητήρα ποιότητας αέρα, στοιχεία που αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Η τεχνολογία στο AION V είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής. Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και στο κέντρο της κονσόλας κυριαρχεί μια οθόνη αφής 14,6 ιντσών, από την οποία ελέγχεται σχεδόν κάθε λειτουργία του οχήματος. Το αυτοκίνητο υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο, online πλοήγηση, υπηρεσίες ψυχαγωγίας, Wi-Fi in-car, ενώ μέσω mobile εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να ελέγχει από απόσταση τον κλιματισμό, την κατάσταση φόρτισης και άλλες βασικές λειτουργίες. Υποστηρίζεται επίσης Apple CarPlay και Android Auto, ώστε το smartphone να ενσωματώνεται ομαλά στην καθημερινή χρήση.

Κινητήρας και πρωτοπορειακή φόρτιση

Στον πυρήνα του, όμως, το AION V παραμένει πάνω απ’ όλα ένα ηλεκτρικό SUV με έμφαση στην αυτονομία και την ευκολία χρήσης.

Η μπαταρία LFP χωρητικότητας 75,26 kWh προσφέρει αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP και έως 708 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο, περιορίζοντας σημαντικά τη συχνότητα φόρτισης. Η ενσωματωμένη αντλία θερμότητας συμβάλλει στη διατήρηση της αυτονομίας σε χαμηλές θερμοκρασίες, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση της καμπίνας. Με μέση κατανάλωση που ξεκινά από περίπου 16,7 kWh/100 km, το μοντέλο στοχεύει σε πραγματικά ανταγωνιστικό κόστος χρήσης.

Προσφορά γνωριμίας για τα πρώτα Aion V

Η φόρτιση είναι ένα από τα δυνατά σημεία του Aion V. Με αρχιτεκτονική 400V και τεχνολογία 3C, το αυτοκίνητο μπορεί να φορτίσει από 30% σε 80% σε μόλις 18 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC, ενώ σε περίπου 15 λεπτά μπορεί να προσφέρει έως 370 χιλιόμετρα αυτονομίας, ανάλογα με τις συνθήκες. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 180 kW, ενώ για την καθημερινότητα υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW, με πλήρη φόρτιση σε περίπου 8,5 ώρες. Επιπλέον, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει τη χρήση του αυτοκινήτου ως πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, από εργαλεία και laptop μέχρι μικρές ηλεκτρικές συσκευές σε κάμπινγκ ή εξωτερικές δραστηριότητες.

Ασφάλεια 5 αστέρων

Στο θέμα της ασφάλειας, το AION V έχει ήδη λάβει πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP, κάτι που το τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας του. Η παθητική ασφάλεια βασίζεται σε δομή αμαξώματος που έχει σχεδιαστεί για τις πιο αυστηρές προδιαγραφές πρόσκρουσης, αλλά και σε ένα πλήρες πακέτο αερόσακων, με 7 μονάδες, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό και πλευρικών κουρτινών μήκους 2,3 μέτρων. Στο κομμάτι της ενεργητικής ασφάλειας, το πακέτο “Safe & Smart Driving” περιλαμβάνει 13 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, από προσαρμοζόμενο cruise control και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας μέχρι αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

Η κατέυθυνση της GAC Aion

Με την άφιξη της GAC Aion και του AION V, η ελληνική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποκτά μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει αυτονομία, άνεση, ασφάλεια και τεχνολογία σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία. Η στρατηγική συνεργασία με την Inchcape Ελλάς, η επένδυση σε δίκτυο και υποδομές και το ξεκάθαρο όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα δείχνουν ότι η παρουσία της μάρκας στη χώρα μας δεν θα είναι ένα ακόμη «πέρασμα», αλλά μια καλά μελετημένη τοποθέτηση με προοπτική.