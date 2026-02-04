Πανελλήνια Παρουσίαση Geely STARRAY EM-i

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου υποδέχεται ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα Plug-in Hybrid SUV της νέας εποχής. Το Geely STARRAY EM-i, που λανσάρεται επίσημα από τη GEO Mobility Hellas, έρχεται να τοποθετήσει τη Geely στην καρδιά της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, κορυφαία αυτονομία και premium εμπειρία σε κάθε επίπεδο.

Το νέο μοντέλο δεν είναι απλώς ακόμη ένα υβριδικό SUV. Είναι η απτή απόδειξη ότι η επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης μπορεί να είναι ταυτόχρονα αποδοτική, πολυτελής και πραγματικά πρακτική για την καθημερινότητα.

Μια νέα στρατηγική εποχή για τη Geely

Το STARRAY EM-i αποτελεί παγκόσμιο μοντέλο στρατηγικής σημασίας για τη Geely και ακολουθεί το αμιγώς ηλεκτρικό EX5 στη νέα γενιά οχημάτων νέας ενέργειας. Είναι χτισμένο εξ αρχής πάνω στην πέμπτης γενιάς αρχιτεκτονική GEA, την Global Intelligent New Energy Architecture, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει κάθε μορφή ηλεκτροκίνησης, από αμιγώς ηλεκτρικά έως Plug-in Hybrid, range extender και ακόμη και μεθανόλης-ηλεκτρικά συστήματα. Η φιλοσοφία είναι απλή αλλά φιλόδοξη: μία πλατφόρμα, άπειρες δυνατότητες.

Η αρχιτεκτονική GEA ως τεχνολογική βάση

Η GEA δεν είναι απλώς μια νέα πλατφόρμα αλλά ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα. Προσαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες αμαξωμάτων, από sedan μέχρι SUV και MPV, και επιτρέπει στη Geely να εξελίσσει μοντέλα με κοινό DNA αλλά διαφορετικό χαρακτήρα.

Χάρη στη modular φιλοσοφία της, προσφέρει υψηλή ακαμψία, καλύτερη εκμετάλλευση χώρου και δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης μέσω λογισμικού.

Σχεδίαση που ξεχωρίζει σε κάθε λεπτομέρεια

Το STARRAY EM-i ακολουθεί τη μοντέρνα, διεθνή σχεδιαστική γλώσσα των οχημάτων νέας ενέργειας της Geely. Το δυναμικό εμπρός μέρος με τη φωτεινή λωρίδα, τα πλήρους πλάτους πίσω φώτα και οι 18άρες ζάντες δημιουργούν μια εικόνα σύγχρονου SUV με premium χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο σχεδιασμός του έχει ήδη τιμηθεί με διεθνή βραβεία, όπως Red Dot, IDA, Muse και A’ Design Award.

Μια καμπίνα που θυμίζει πολυτελές σαλόνι

Στο εσωτερικό, το STARRAY EM-i δίνει έμφαση στην ποιότητα, την άνεση και την τεχνολογία. Τα καθίσματα πολλαπλών στρώσεων τύπου marshmallow προσφέρουν εξαιρετική στήριξη, ενώ η κεντρική κονσόλα τύπου γέφυρας δημιουργεί αίσθηση ευρυχωρίας. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων, τα premium υλικά και οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε εμπειρία.

Η ψηφιακή εμπειρία ολοκληρώνεται με κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών LTPS LCD, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών και head-up display 13,8 ιντσών με φωτεινότητα 12.000 nits. Το σύστημα Flyme Auto υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το ηχοσύστημα Flyme Sound με 16 ηχεία και ισχύ 1.000W προσφέρει ήχο επιπέδου κινηματογράφου.

Απόλυτη ησυχία και κορυφαία εκμετάλλευση χώρου

Χάρη στη βαθιά ενσωμάτωση της μπαταρίας στο αμάξωμα, το STARRAY EM-i προσφέρει χώρο που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία. Με μεταξόνιο 2.755 mm και απόδοση χώρου 84,3%, οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν άνεση σε κάθε επίπεδο. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 428 λίτρα και φτάνει τα 2.065 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα. Παράλληλα, ο εσωτερικός θόρυβος περιορίζεται μόλις στα 71,5 dB, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ήσυχο περιβάλλον.

Super Hybrid τεχνολογία που σπάει ρεκόρ

Στην καρδιά του STARRAY EM-i βρίσκεται το σύστημα Geely EM-i Super Hybrid. Ο θερμικός κινητήρας 1,5 λίτρων επιτυγχάνει εντυπωσιακή θερμική απόδοση 46,5%, ενώ συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 160 kW. Η μονάδα E-DHT 11-σε-1 μειώνει το βάρος και αυξάνει την απόδοση, προσφέροντας ομαλή επιτάχυνση και χαμηλή κατανάλωση.

Με δύο επιλογές μπαταρίας, 18,4 kWh και 29,8 kWh, η συνολική αυτονομία φτάνει έως και 996 km, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική κίνηση καλύπτει έως 136 km, ιδανική για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς καύσιμο.

Ασφάλεια σχεδιασμένη από μηδενική βάση

Η ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της φιλοσοφίας της Geely. Το STARRAY EM-i διαθέτει πλήρη απομόνωση καυσίμου και ηλεκτρικών συστημάτων, δομές προστασίας 360 μοιρών και ειδικές δοκούς που δημιουργούν κυψέλη ασφάλειας. Η μπαταρία προστατεύεται από ειδική δομή «σάντουιτς» και έχει δοκιμαστεί σε πάνω από 100 ακραία σενάρια.

Στην ενεργητική ασφάλεια, το μοντέλο εξοπλίζεται με 16 συστήματα ADAS επιπέδου L2, κάμερες και ραντάρ, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία σε κάθε διαδρομή.

Οδηγικές εντυπώσεις στη διαδρομή Αθήνα – Νεμέα

Στη διαδρομή από την Αθήνα προς τη Νεμέα, το Geely STARRAY EM-i αποδεικνύει στην πράξη ότι έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για άνεση, ραφιναρισμένη λειτουργία και ξεκούραστη μετακίνηση. Στα πρώτα αστικά χιλιόμετρα κινείται σχεδόν αθόρυβα σε ηλεκτρική λειτουργία, με πολύ ομαλή απόκριση στο γκάζι και άμεση επιτάχυνση χωρίς κραδασμούς. Στον αυτοκινητόδρομο, το υβριδικό σύστημα διαχειρίζεται έξυπνα την εναλλαγή μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού κινητήρα, κρατώντας χαμηλά τον θόρυβο και δίνοντας αίσθηση σταθερότητας σε υψηλές ταχύτητες. Στις στροφές μετά τον Ισθμό, η ανάρτηση δείχνει τον τουριστικό της χαρακτήρα, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες και διατηρώντας το αμάξωμα ήρεμο, χωρίς απότομες αντιδράσεις.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και φιλικό, ιδανικό για πολύωρη οδήγηση, ενώ η συνολική αίσθηση πίσω από το τιμόνι είναι αυτή ενός SUV που δεν κυνηγά τη σπορ οδήγηση, αλλά προσφέρει χαλάρωση, σιγουριά και ποιότητα κύλισης. Συνολικά, στη διαδρομή Αθήνα – Νεμέα, το STARRAY EM-i αφήνει την εντύπωση ενός ώριμου, πολιτισμένου και άνετου plug-in hybrid SUV, που κάνει το ταξίδι ευχάριστο τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες.

FREEDOM 100: απόκτηση χωρίς περιορισμούς

Η Geely εισάγει στην Ελλάδα το πρόγραμμα FREEDOM 100, δίνοντας στους πρώτους 100 αγοραστές ευέλικτες επιλογές απόκτησης, με bonus ή χρηματοδότηση έως 96 μήνες. Στόχος είναι η πραγματική ελευθερία επιλογής, χωρίς συμβιβασμούς.

Highlights του Geely STARRAY EM-i

• Πρώτο Plug-in Hybrid μοντέλο της Geely για τις διεθνείς αγορές

• Νέα αρχιτεκτονική GEA και σύστημα EM-i Super Hybrid

• Διαθέσιμο με 2 Μπαταρίες Υψηλής Τάσης και Αυτονομία έως 996 χλμ. (WLTP)

• Plug-in Hybrid Super Hybrid σύστημα με θερμική απόδοση 46,5%

• Συνολική αυτονομία έως 996 km και ηλεκτρική έως 136 km

• Αρχιτεκτονική GEA νέας γενιάς

• Κορυφαίοι χώροι, προηγμένη συνδεσιμότητα και βραβευμένο design

• Ασφάλεια 5 αστέρων (Euro NCAP)

• Κεντρική οθόνη 15,4’’ και HUD 13,8’’

• Ηχοσύστημα Flyme Sound 1.000W με 16 ηχεία

• 16 συστήματα ADAS επιπέδου L2

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων

• Πρόγραμμα FREEDOM 100 με ευέλικτες επιλογές απόκτησης

• Από €32.990 με το πρωτοποριακό πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM 100