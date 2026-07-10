Πανελλήνια παρουσίαση KIA EV2 και PV5 Cargo

Η Kia φέρνει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητά μας: Από το Compact EV2 στο πολυβραβευμένο PV5.

Με δύο ολοκαίνουργια μοντέλα που σχεδιάστηκαν για να καλύψουν διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές ανάγκες, η μάρκα φέρνει την επανάσταση τόσο στις οικογενειακές όσο και στις επαγγελματικές μετακινήσεις.

Από τη μία πλευρά, το ολοκαίνουργιο Kia EV2 έρχεται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει compact SUV πόλης, ενώ από την άλλη, το επαγγελματικό Kia PV5 Cargo σαρώνει τα διεθνή βραβεία, αποδεικνύοντας ότι η εργασία μπορεί να γίνει πιο ξεκούραστη, αποδοτική και καθαρή από ποτέ.

Kia EV2: Το compact SUV που χωράει όλη σου τη ζωή

Ένα αυτοκίνητο με compact διαστάσεις, ιδανικό για να ελίσσεται με άνεση στα στενά της πόλης και να παρκάρει παντού, το οποίο όμως μόλις ανοίξεις την πόρτα του σε εκπλήσσει με τους χώρους του. Αυτό ακριβώς είναι το Kia EV2.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη με βάση τον σύγχρονο τρόπο ζωής, αποτελεί την πιο προσιτή είσοδο στον ηλεκτρικό κόσμο της Kia, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα και την άνεση. Με μήκος περίπου 4 μέτρα, το EV2 εντυπωσιάζει με την τολμηρή του εμφάνιση, τις όρθιες γραμμές και τη δυναμική SUV παρουσία του.

Όμως, η πραγματική μαγεία κρύβεται στο εσωτερικό του, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την ιδέα ενός «Picnic Box». Χάρη σε ένα έξυπνο σύστημα συρόμενων και ανακλινόμενων πίσω καθισμάτων, η καμπίνα μεταμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας, προσφέροντας κορυφαίο χώρο για τα πόδια και ένα πορτμπαγκάζ που αγγίζει τα 403 λίτρα. Είναι το ιδανικό βασικό αυτοκίνητο για κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό που επιθυμεί μια εύκολη μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή.

Τεχνολογία αιχμής και κορυφαία αυτονομία

Η Kia δεν έκανε εκπτώσεις στην τεχνολογία του EV2. Εξοπλισμένο με το προηγμένο σύστημα infotainment ccNC και μια εντυπωσιακή τριπλή οθόνη, το μοντέλο προσφέρει μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία με ενημερώσεις over-the-air.

Επιπλέον, με δύο επιλογές μπαταρίας, προσφέρει κορυφαία αυτονομία που φτάνει έως και τα 448 χιλιόμετρα, ενώ η γρήγορη φόρτιση DC σημαίνει ότι μπορείτε να αναπληρώσετε την ενέργεια σε περίπου 30 λεπτά, κάνοντας τα ταξίδια σας απόλυτα ξέγνοιαστα.

Kia PV5 Cargo: Ο απόλυτος συνεργάτης του επαγγελματία

Την ίδια στιγμή που το EV2 κατακτά τους δρόμους της πόλης, το Kia PV5 Cargo αλλάζει τα δεδομένα στον επαγγελματικό στίβο. Το πρωτοποριακό αυτό ηλεκτρικό βαν ανακηρύχθηκε «Van of the Year» και «Compact Van of the Year» στα έγκριτα βραβεία What Van? 2026, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί ένα σημείο καμπής για την κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Οι κριτές αποθέωσαν την οδηγική του συμπεριφορά, την αθόρυβη λειτουργία του και την απίστευτη άνεση που προσφέρει η καμπίνα του, η οποία διαθέτει τεχνολογία επιπέδου επιβατικού αυτοκινήτου, όπως το Android Automotive OS.

Το PV5 Cargo δεν είναι απλώς ένα εργαλείο δουλειάς, αλλά ένας συνεργάτης που προστατεύει τον οδηγό από την κούραση της καθημερινότητας. Μάλιστα, απέδειξε την κορυφαία του αξιοπιστία μπαίνοντας στο Ρεκόρ Guinness, διανύοντας την εντυπωσιακή απόσταση των 693 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση υπό πλήρες φορτίο!

Τι νέο φέρνουν τα μοντέλα;

Στο Kia EV2, η καινοτομία εστιάζει στην εκδημοκρατικοποίηση της τεχνολογίας και την έξυπνη διαχείριση χώρου για την compact κατηγορία:

• Σύστημα ccNC Lite: Εισάγει για πρώτη φορά μια προσιτή αλλά πλήρη διάταξη τριπλής οθόνης με υποστήριξη ασύρματων ενημερώσεων (OTA).

• Έξυπνη Διαρρύθμιση «Picnic Box»: Διαθέτει ανεξάρτητα συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα, αυξάνοντας τον χώρο αποσκευών στα 403 λίτρα και τον χώρο για τα πόδια στα 958 χιλιοστά.

• Προηγμένη Ενέργεια: Υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση (V2L/V2G) για τροφοδοσία συσκευών και φόρτιση AC έως 22 kW, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για την κατηγορία του.

Στο Kia PV5 Cargo, η Kia εισάγει τη φιλοσοφία των PBV (Purpose Built Vehicles), προσφέροντας μια νέα, επαναστατική προσέγγιση για τον σύγχρονο επαγγελματία:

• Αρχιτεκτονική PBV: Σχεδιασμός με εξαιρετικά χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει σταθερότητα, κορυφαία ποιότητα κύλισης και απόλυτη ησυχία στην καμπίνα.



• Ψηφιακό περιβάλλον LCV: Ενσωμάτωση του Android Automotive OS με διπλές οθόνες και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) επιπέδου επιβατικού ΙΧ.

Κορυφαία Αποδοτικότητα: Έκδοση Long Range (71.2 kWh) με πραγματική αυτονομία που πιστοποιήθηκε με Ρεκόρ Guinness, προσφέροντας παράλληλα ευέλικτες διαμορφώσεις αμαξώματος (Cargo, Crew, Chassis-Cab).