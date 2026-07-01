Πανελλήνια Παρουσίαση LinkTour ALUMI

Το νέο ηλεκτρικό όχημα εισάγεται από τη FMS Group, η οποία αναλαμβάνει τόσο την εμπορική του διάθεση όσο και την πλήρη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, αξιοποιώντας το ισχυρό δίκτυο συνεργατών του Ομίλου Συγγελίδη.

Η εμπορική διάθεση ξεκινά αρχικά από επιλεγμένα σημεία πώλησης στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη σταδιακή επέκταση του δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η ανάγκη για οικονομικές και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης αυξάνεται συνεχώς. Το LinkTour ALUMI φιλοδοξεί να αποτελέσει μια νέα πρόταση για όσους αναζητούν ευέλικτες, σύγχρονες και προσιτές μετακινήσεις μέσα στις πόλεις.

Με μήκος μόλις 2.685 χιλιοστά και αλουμινένια κατασκευή με μακρά το χαμηλότερο βάρος στην κατηγορία του που αυξάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα, το νέο μοντέλο συνδυάζει μικρές εξωτερικές διαστάσεις με ευρύχωρη καμπίνα και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Ανάλογα με την έκδοση, διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη αφής έως 10,25 ιντσών, κλιματισμό, πανοραμική γυάλινη οροφή, ηλεκτρικά παράθυρα και καθρέφτες, σύστημα keyless entry & start, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω εφαρμογής για λειτουργίες όπως το κλείδωμα, η ενεργοποίηση του κλιματισμού και η παρακολούθηση της φόρτισης.

Το LinkTour ALUMI εξοπλίζεται με μπαταρία τεχνολογίας LFP (Lithium Iron Phosphate), προσφέροντας αυτονομία έως 180 χιλιόμετρα στις εκδόσεις L7e, ενώ η πλήρης φόρτιση πραγματοποιείται σε περίπου 4,5 ώρες μέσω φόρτισης AC έως 3,3 kW. Η συγκεκριμένη τεχνολογία υπόσχεται μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος χρήσης, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για καθημερινές αστικές μετακινήσεις. Στην ελληνική αγορά το νέο ηλεκτρικό μοντέλο διατίθεται σε εκδόσεις L6e και L7e, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης. Οι τιμές ξεκινούν από 8.700 ευρώ (με την κρατική επιδότηση), ενώ για τους νέους οδηγούς κάτω των 29 ετών προβλέπεται επιπλέον οικονομικό όφελος. Με αυτόν τον τρόπο, το LinkTour ALUMI απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, εταιρικούς στόλους και υπηρεσίες διανομών που αναζητούν μια αποδοτική, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση μετακίνησης.

Με την επίσημη έναρξη των πωλήσεων στην Ελλάδα, το LinkTour ALUMI φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της αστικής ηλεκτρικής κινητικότητας, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, χαμηλό κόστος χρήσης και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού σε μια κατηγορία που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική.

Τιμοκατάλογος (με κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά)

ALUMI L6 Low Configuration 8.700 €

ALUMI L6 Mid Configuration 9.900 €

ALUMI L6 High Configuration 10.750 €

ALUMI L7 Low Configuration 11.900 €

ALUMI L7 High Configuration 13.950 €

Επιπλέον έκπτωση για νέους έως 29 ετών – 500 €