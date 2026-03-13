Πανελλήνια παρουσίαση νέου Jeep Compass

Πολυτάλαντο, σύγχρονο και με κορυφαίες δυνατότητες σε κάθε δρόμο, το νέο Compass φέρνει την αυθεντική εμπειρία Jeep στη σύγχρονη εποχή. Με σύγχρονη εικόνα και υψηλή αεροδυναμική απόδοση, το νέο μοντέλο αναλαμβάνει να συνεχίσει μια πολύ πετυχημένη σταδιοδρομία που αντικατοπτρίζεται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις.

Νέο (μεγαλύτερο) αμάξωμα

Οι σχεδιαστές δημιούργησαν ένα αμάξωμα που μεγάλωσε σημαντικά συγκριτικά με την απερχόμενη γενιά, ωστόσο παραμένει compact σε διαστάσεις. Έχει μήκος 4,55 (+14,4 cm), πλάτος 1,9 (+8,5 cm) και ύψος 1,68 m, ενώ το μεταξόνιο άγγιξε τα 2,8 m (+15,9 cm). Οι μικροί πρόβολοι μαζί με τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 20 cm εξασφαλίζουν κορυφαίες εκτός δρόμου γωνίες (προσέγγιση 20, ράμπα 15 και αναχώρηση 26 μοίρες), ενώ βελτιστοποιημένη είναι και η αεροδυναμική. Υπάρχει απόλυτος έλεγχος της ροής του αέρα γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο, εκτός των άλλων με ειδικά κανάλια στα φτερά και ενεργή γρίλια στον εμπρός προφυλακτήρα.

Χώροι και άνεση

Η αύξηση των διαστάσεων αποτυπώνεται σε μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα που παρέχει 2 cm παραπάνω αέρα στα γόνατα των πίσω επιβατών από την προηγούμενη γενιά, περισσότερο πλάτος και 1 cm περισσότερο διαθέσιμο ύψος. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών έφτασε τα 541 lt, συνοδευόμενος από πίσω κάθισμα με πλάτη που χωρίζεται σε αναλογία 40/20/40 και πλήρως εκμεταλλεύσιμο σχήμα με μεγάλο «τετράγωνο» άνοιγμα για ευκολία φόρτωσης. Άφθονοι είναι οι αποθηκευτικοί χώροι, με συνολική χωρητικότητα 34 lt στο εμπρός μέρος της καμπίνας.

Λειτουργική τεχνολογία

Ένας παραμετροποιήσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και μια οθόνη αφής 16” για το infotainment πληροφορούν τον οδηγό για τα πάντα, ενώ το Head-Up Display προβάλει στο παρμπρίζ τα σημαντικά δεδομένα χωρίς απόσπαση της προσοχής από το δρόμο. Ακόμη και τα χειριστήρια του τιμονιού έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απλότητα, επιτρέποντας το χειρισμό πολλών λειτουργιών εύκολα και με ασφάλεια. Όσο για τις βασικές λειτουργίες του κλιματισμού και των multimedia, υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες για ακόμα πιο άμεσο και διαισθητικό έλεγχο. Παράλληλα υπάρχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, καθώς και νέα εφαρμογή.

Ποιοτική, εργονομική και με μοναδικό στιλ, η καμπίνα του νέου Compass προσφέρει ένα μοναδικό συνταίριασμα πρακτικότητας, ποιότητας και ψηφιακής εικόνας. Επιπρόσθετα η ορατότητα είναι άψογα μελετημένη και υποστηρίζεται από περιμετρικές κάμερες, ενώ υπάρχουν στοχευμένα στοιχεία πολυτέλειας καθώς και ανοιγόμενη διπλή ηλιοροφή με συνολικό εμβαδό 0,77 τετραγωνικά μέτρα.

Η συνολική αρχιτεκτονική του νέου Compass δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης. Υπάρχει ένα εντυπωσιακό όσο και εύχρηστο περιστροφικό χειριστήριο για το κιβώτιο ταχυτήτων, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ο επιλογέας Selec-Terrain που είναι εργονομικά τοποθετημένος για απρόσκοπτη πρόσβαση ακόμα και στην εκτός δρόμου οδήγηση.ναρτήσεις για κίνηση εντός και εκτός δρόμου.

Ανάρτηση για κίνηση εντός και εκτός δρόμου

Όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα είναι μελετημένα για να αποδίδουν άψογα ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

H ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να συνδυάζει τέλεια τα δυναμικά χαρακτηριστικά με την άνεση. Έτσι, η μεγάλη απόσταση από το έδαφος συνοδεύεται από κορυφαίο κράτημα και έλεγχο του αμαξώματος στις στροφές. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά του μοντέλου ο κατακόρυφος έλεγχος των τροχών είναι 15% πιο αποτελεσματικός, ενώ οι κλίσεις στις στροφές έχουν περιοριστεί κατά 20% δίνοντας ακόμα πιο σταθερό πάτημα στο δρόμο.

Ταυτόχρονα, το σύστημα διεύθυνσης είναι ρυθμισμένο για ακρίβεια και ταυτόχρονα ευκολία, δίνοντας ευελιξία στην πόλη και σταθερότητα στον ανοιχτό δρόμο. Οι παραπάνω βελτιώσεις συνοδεύονται από συνολικά αναβαθμισμένη ηχομόνωση που προκύπτει από τη χρήση νέων υλικών, όπως το παχύτερο κατά 11% πίσω κρύσταλλο. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια πολιτισμένη και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα που ο οδηγός και οι συνεπιβάτες απολαμβάνουν σε κάθε διαδρομή.

Το Selec-Terrain στην καρδιά της τετρακίνησης

Το σύστημα Selec-Terrain αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του νέου Compass. Εκτός από τα γραφικά στον πίνακα οργάνων και τον εσωτερικό φωτισμό, αλλάζει επίσης τις παραμέτρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου. Υπάρχουν πέντε προγράμματα: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (ανάλογα με την έκδοση), τα οποία διαφοροποιούν τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό έλεγχο της ευστάθειας και της πρόσφυσης, καθώς και στη διαχείριση του κινητήρα και των φρένων. Σκοπός πάντα είναι η μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επικουρικό ρόλο έχουν τα συστήματα ADAS που περιλαμβάνουν Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, με δυνατότητα και ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας.

Υβριδικό και ηλεκτρικό

Το νέο Compass διατίθεται ως e-Hybrid με 145 HP με πανέξυπνο 48V υβριδικό σύστημα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, εξασφαλίζοντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, άρα ουσιαστικό όφελος στην κατανάλωση και αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km. Η εισαγωγική τιμή είναι €35.990 για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude, ενώ η Launch Edition κοστίζει €39.990. Να σημειωθεί ότι για το e-Hybrid ισχύει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 4,9%, ενώ για παραγγελίες μέχρι 31/05 η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass θα έχει διάρκεια 8 χρόνια, καλύπτοντας και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Διαθέσιμη είναι επίσης αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 213 HP και μπαταρία χωρητικότητας 74 kWh, η οποία δίνει αυτονομία 500 km στο μικτό κύκλο WLTP. Η εισαγωγική τιμή της είναι €41.990 στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και €45.990 στο Launch Edition, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000.

Την γκάμα των αρχικών επιλογών ολοκληρώνει η έκδοση e-Hybrid Plug-In με ισχύ 225 HP, η τιμή της οποίας είναι €45.990 για το Altitude και €49.990 για το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Εξοπλισμός- Εκδόσεις

Ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης, το επίπεδο Altitude περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, οθόνη infotainment 16”, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18”.

Η Launch Edition προσθέτει LED Matrix προβολείς, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, premium καθίσματα από ύφασμα και βινύλιο, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, παρμπρίζ και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, περιμετρικό συναγερμό, handsfree άνοιγμα χώρου αποσκευών και βάση ασύρματης φόρτισης τηλεφώνου.

Τα νέα Compass θα βρίσκονται άμεσα στις εκθέσεις της Jeep σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου το αγοραστικό κοινό να τα δει από κοντά και να τα οδηγήσει, ενώ πολύ σύντομα ο αναλυτικός τιμοκατάλογος του μοντέλου θα αναρτηθεί στο Jeep.gr.