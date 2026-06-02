Πανελλήνιες 2026: Άλγεβρα γράφουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ - Αρχίζουν οι εξετάσεις και στα Γυμνάσια

Δεύτερη ημέρα εξετάσεων στις Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα, Τρίτη, και τα Γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Συνέχεια Πανελληνίων αύριο, Τετάρτη για τα ΓΕΛ

Με την τρίτη ημέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ τις Πανελλήνιες 2026. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές οφείλουν να έχουν:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Γόμα και ξύστρα

Γεωμετρικά όργανα, όπου απαιτούνται

Ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Τι απαγορεύεται

Αυστηρά απαγορεύεται η κατοχή:

Κινητών τηλεφώνων.

Smartwatch ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας.

Βιβλίων, τετραδίων, σημειώσεων και βοηθημάτων κάθε είδους.

Η παράβαση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε μηδενισμό του γραπτού.

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση

Μετά το τέλος της εξέτασης, τα γραπτά αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Κάθε γραπτό διορθώνεται ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές της αντίστοιχης ειδικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Η βαθμολογία δίνεται αρχικά σε κλίμακα 0-100 και στη συνέχεια μετατρέπεται στην τελική κλίμακα 0-20.

Η διαδικασία της διπλής βαθμολόγησης αποτελεί βασική δικλείδα για το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εφαρμόζεται σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.