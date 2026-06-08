Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικές απαντήσεις και σχόλια των θεμάτων σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα της Ιστορίας και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Ζουμπούλογλου:

ΦΥΣΙΚΗ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα της Φυσικής και ο σχολιασμός των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Αθηνά Σιαπέρα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα της Οικονομίας και ο σχολιασμός των θεμάτων από τον εκπαιδευτικό Ανδρέα Λίτσα: