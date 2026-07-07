Πανελλήνιες 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό - Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη (7/7) η διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για την κατάθεση τόσο του Μηχανογραφικού όσο και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, στις 23:59, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία των επιλογών τους.

Πώς γίνεται η υποβολή

Από τις 09:00 το πρωί της Τρίτης, οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς ασφαλείας.

Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να υποβάλουν:

το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ),

το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Τι ισχύει για τους προσωπικούς κωδικούς

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμη προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους, είτε κατά τις ημέρες εφημερίας είτε στις επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο.

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης νέου μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», εφόσον είχε δηλωθεί προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική εγγραφή. Διαφορετικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο σχολείο τους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Το υπουργείο Παιδείας συνιστά στους υποψηφίους, αμέσως μετά την οριστική υποβολή του Μηχανογραφικού, να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό αρχείο.

Το οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος πιστοποιεί την επιτυχή υποβολή και επιτρέπει στους υποψηφίους να ανατρέχουν στις τελικές επιλογές τους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία νέα οριστικοποίηση ή τροποποίηση των δηλώσεων.

Υποστήριξη από τα Λύκεια

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Λύκειά τους κατά τις ημέρες εφημερίας, καθώς και τις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Από αύριο διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 οι υποψήφιοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η βεβαίωση περιλαμβάνει τη βαθμολογία σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, καθώς και των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων, όπου απαιτούνται.

Οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής θα χορηγούνται από το σχολείο στο οποίο οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τι ισχύει για τις επαναληπτικές Πανελλαδικές

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, όταν θα αποκτήσουν τον απαιτούμενο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.