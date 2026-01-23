Πανελλήνιες 2026: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές - Tα προσόντα που απαιτούνται

Με ένα «δυναμικό» βίντεο, το Πολεμικό Ναυτικό απευθύνεται στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.



Μέσα από το μήνυμά του, το Πολεμικό Ναυτικό καλεί τους νέους και τις νέες να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας καριέρας στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές σχολές δεν συνιστούν απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά έναν δρόμο ευθύνης, υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης και προσφοράς προς την πατρίδα.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στις σύγχρονες απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στο επίπεδο σπουδών που παρέχεται στους σπουδαστές.

Για πρώτη φορά εισαγωγή από όλα τα επιστημονικά πεδία

Σημαντική αλλαγή για το ακαδημαϊκό έτος που έρχεται αποτελεί το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές θα είναι δυνατή από όλα τα επιστημονικά πεδία.



Αναλυτικότερα:

- Από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών), οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στο τμήμα Ψυχολόγων.

- Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) προσφέρει το ευρύτερο φάσμα επιλογών, με πρόσβαση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Όπλα και Σώματα), στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί), στη Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί), καθώς και στη ΣΣΑΣ, στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ).

- Από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας), δίνεται η δυνατότητα φοίτησης στη ΣΣΑΣ στα τμήματα Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού και Φαρμακευτικού, καθώς και στη ΣΑΝ για το Σώμα Αδελφών Νοσοκόμων.

- Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) οδηγεί στα Σώματα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στις ειδικότητες Μάχιμων και Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στους Μηχανικούς της Σχολής Ικάρων, στο Οικονομικό τμήμα της ΣΣΑΣ, καθώς και στις ΑΣΜΥ.



Όπως επισημαίνεται, πλέον η τελική επιλογή βρίσκεται στα χέρια των υποψηφίων, οι οποίοι καλούνται να σταθμίσουν τόσο τις επαγγελματικές προοπτικές όσο και το ιδιαίτερο νόημα που συνοδεύει τη στρατιωτική σταδιοδρομία.

Δείτε τι προσόντα απαιτούνται: