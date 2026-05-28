Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εξετάσεων - Τι πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι

Με την πρεμιέρα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ανοίγει αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, η αυλαία των φετινών Πανελλήνιων Εξετάσεων για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Χιλιάδες υποψήφιοι μπαίνουν στην τελική ευθεία μιας απαιτητικής και ψυχοφθόρας διαδρομής, με το άγχος, την πίεση και τις προσδοκίες να κορυφώνονται λίγες ώρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι των εξετάσεων.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 08:30, με τους μαθητές να πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Γεωμετρικά όργανα όπου απαιτούνται

Νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Αντίθετα, απαγορεύονται αυστηρά:

Βιβλία και σημειώσεις

Διορθωτικό υγρό ή ταινία

Κινητά τηλέφωνα

Υπολογιστικές μηχανές και μέσα επικοινωνίας

«Καμπανάκι» για τα κινητά τηλέφωνα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς ακόμη και η κατοχή απενεργοποιημένης συσκευής μέσα στην αίθουσα εξέτασης αρκεί για τον μηδενισμό του γραπτού.

Όσοι μαθητές προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο με κινητό, υποχρεούνται να το παραδώσουν στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Το υπουργείο Παιδείας εφιστά επίσης την προσοχή των υποψηφίων στη σωστή χρήση του τετραδίου εξετάσεων, καθώς δεν προβλέπεται χορήγηση δεύτερου τετραδίου.

Οι τελευταίες σελίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο, αρκεί να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ», ενώ οι σελίδες αυτές δεν βαθμολογούνται.

Παράλληλα, οι μαθητές καλούνται να αποφεύγουν τσαλακώματα ή διπλώματα στο τετράδιο κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων και των απαντήσεών τους.

Πρεμιέρα και για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 31 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Οι πέντε «ασπίδες» απέναντι στο άγχος

Μικρά διαλείμματα, ποιοτικός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και συγκέντρωση στο «επόμενο βήμα» συνθέτουν το βασικό πλαίσιο συμβουλών προς τους μαθητές για την καλύτερη διαχείριση των εξετάσεων.

Η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπενθυμίζει πως οι Πανελλαδικές δεν καθορίζουν την αξία ενός ανθρώπου.

«Οι Πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Καμία εξέταση όμως δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραθέτει πέντε βασικές συμβουλές προς τους υποψηφίους:

Να κάνουν μικρά διαλείμματα ώστε να αποφορτίζεται το μυαλό.

Να κοιμούνται σωστά, καθώς η ξεκούραση ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση.

Να μην ανακυκλώνουν στο μυαλό τους το προηγούμενο μάθημα.

Να εστιάζουν στο επόμενο βήμα και όχι στο σύνολο της διαδρομής.

Να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με άλλους μαθητές.

«Μην μπείτε στη διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν. Κοιτάξτε μόνο τη δική σας πορεία και αναγνωρίστε πόσο δρόμο έχετε ήδη διανύσει», τονίζει.

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα προς τους μαθητές, η κ. Αργυρίου υπογραμμίζει ότι πίσω από κάθε σελίδα διαβάσματος κρύβονται κόπος, επιμονή και αντοχή, επισημαίνοντας πως «η ζωή δεν καθορίζεται από μία ημέρα και ένα γραπτό».

Σε λειτουργία η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550

Παράλληλα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550, μέσω της οποίας παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους υποψηφίους όσο και στις οικογένειές τους.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με ψυχολόγους των ΚΕΔΑΣΥ και του υπουργείου Υγείας, ενώ η γραμμή θα παραμείνει ενεργή έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ