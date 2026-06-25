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Πανελλήνιες 2026: Η ώρα των βαθμολογιών - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

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Σήμερα, Πέμπτη (25/6), μετά τις 13:00 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων Εξετάσεων στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα ΕΠΑΛ, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Παιδείας.

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

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Ελλάδα Πανελλήνιες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθητές ΓΕΛ - Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο επαλ Σχολεία Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

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