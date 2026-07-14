Πανελλήνιες 2026: Πριν τις 28 Ιουλίου θα βγουν οι βάσεις – Ποιες σχολές ανεβαίνουν και ποιες πέφτουν

Η τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ έχει ξεκινήσει.

Χιλιάδες υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αναμένεται να μάθουν σε λίγες ημέρες αν πέτυχαν τον στόχο τους, καθώς –όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη– καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων να ανακοινωθούν έστω μία έως δύο ημέρες νωρίτερα από την αντίστοιχη περσινή διαδικασία, «πριν τις 28 Ιουλίου« όπως είπε η υπουργός.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία του gov.gr θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους.

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Η τελευταία προθεσμία για το μηχανογραφικό



Μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 24:00, οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού, μια διαδικασία που ουσιαστικά καθορίζει το επόμενο βήμα στην εκπαιδευτική τους πορεία.



Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι επιλογές πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές επιθυμίες του υποψηφίου και όχι αποκλειστικά στις περσινές βάσεις ή στις εκτιμήσεις της τελευταίας στιγμής.

Βάσεις δύο ταχυτήτων: Άνοδος για Πολυτεχνεία και Ιατρικές, πτώση στις θεωρητικές και οικονομικές σχολές



Τα έως τώρα στοιχεία από τις βαθμολογίες δείχνουν ότι οι φετινές βάσεις θα κινηθούν με δύο διαφορετικές τάσεις.



Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό και αναλυτή Γιώργο Χατζητέγα, οι υψηλόβαθμες σχολές των Πολυτεχνείων και των Ιατρικών αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο, ενώ οι σχολές των θεωρητικών και οικονομικών σπουδών θα κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα.

@flashgrofficial Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις των πανελληνίων δείχνουν διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο, με άνοδο σε Πολυτεχνικές και Σχολές Υγείας, ενώ πτωτική τάση καταγράφεται στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και την Οικονομία - Πληροφορική. Οι ειδικοί καλούν τους υποψηφίους να συμπληρώσουν με ιδιαίτερη προσοχή το μηχανογραφικό τους, ειδικά όσους βρίσκονται κοντά στα βαθμολογικά όρια. Την ίδια στιγμή, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, περισσότερες από 10.000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια αναμένεται να μείνουν κενές, με τα Πολυτεχνικά Τμήματα να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αριθμό κενών θέσεων. ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr





1ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρή αλλά αισθητή πτώση



Στις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές εκτιμάται ότι θα υπάρξει οριακή πτώση των βάσεων σε όλο το εύρος των σχολών.



Η εκτιμώμενη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) διαμορφώνεται στο 8,91, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται κάτω από αυτό το όριο δύσκολα θα μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση μέσω του μηχανογραφικού.



2ο Επιστημονικό Πεδίο: Η μεγαλύτερη άνοδος της χρονιάς



Οι Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές φαίνεται ότι θα καταγράψουν τη σημαντικότερη αύξηση.



Η ΕΒΕ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 10,48, ενώ οι βάσεις των Πολυτεχνικών Σχολών αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.



Παρά την αύξηση αυτή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι και φέτος θα υπάρξουν πολλές κενές θέσεις σε λιγότερο δημοφιλή τμήματα.



3ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανεβαίνουν οι Ιατρικές



Στο πεδίο των Σπουδών Υγείας η εικόνα είναι επίσης ανοδική.



Οι Ιατρικές Σχολές αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 200 έως 250 μορίων, κυρίως λόγω της θεαματικής βελτίωσης των επιδόσεων στη Φυσική.



Η ΕΒΕ εκτιμάται ότι θα ανέβει στο 9,84, έναντι 9,60 πέρυσι.



4ο Επιστημονικό Πεδίο: Πτωτική τάση στις οικονομικές σχολές



Αντίθετα, στις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής προβλέπεται μικρή υποχώρηση των βάσεων.



Η ΕΒΕ εκτιμάται στο 8,25, χαμηλότερα από το 8,40 της προηγούμενης χρονιάς, καθώς οι επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας ήταν αισθητά χαμηλότερες.

Η ΕΒΕ εξακολουθεί να αφήνει χιλιάδες εκτός Πανεπιστημίων



Για ακόμη μία χρονιά, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αναμένεται να αποτελέσει τον μεγάλο «κόφτη».



Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, ακόμη και σε ιδρύματα μεγάλων πόλεων, καθώς χιλιάδες υποψήφιοι δεν θα ξεπεράσουν το απαιτούμενο όριο.

Το μεγαλύτερο λάθος στο μηχανογραφικό



Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το σημαντικότερο λάθος είναι να δηλώσει κάποιος μόνο τις σχολές που θεωρεί ότι «πιάνει».



Το μηχανογραφικό πρέπει να συμπληρώνεται με βάση τις πραγματικές επιθυμίες και με σωστή ιεράρχηση όλων των επιλογών.



Η ασφαλέστερη μέθοδος, όπως επισημαίνουν, είναι οι υποψήφιοι να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών κάθε τμήματος και όχι μόνο τον τίτλο του, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς θα σπουδάσουν και ποιες επαγγελματικές προοπτικές προσφέρει κάθε σχολή.

Φωτ.: intime

Τι αλλάζει στις Πανελλαδικές



Η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό είπε στην ίδια συνέντευξη η υπουργός.



«Η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν μπορεί να γίνει άμεσα και όχι με ένα μαγικό ραβδί. Μελετώντας τα συστήματα είναι αρκετά δύσκολο. Η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει φτάσει στα όριά της», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Ζαχαράκη.



Η υπουργός τόνισε ότι η Επιτροπή εξετάζει ένα μοντέλο στο οποίο ο μέσος όρος των μαθημάτων θα έχει ουσιαστικό ρόλο, με στόχο η αξιολόγηση να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις τελικές γραπτές εξετάσεις.



Όπως ανέφερε, εξετάζεται αν θα συμπεριληφθεί και η Α΄ Λυκείου στο νέο σύστημα ή αν η προσμέτρηση θα αφορά μόνο τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου, ενώ υπό εξέταση βρίσκεται και ο αριθμός των μαθημάτων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία.



Παράλληλα, στο νέο μοντέλο αναμένεται να διατηρηθεί η Τράπεζα Θεμάτων, με τα τέσσερα θέματα κάθε μαθήματος να προέρχονται από αυτή.



«Είναι μια προσπάθεια να μη φορτώσουμε τα παιδιά με περιττό άγχος», σημείωσε η υπουργός.

Ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς



Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης για το νέο μοντέλο του Λυκείου και το Εθνικό Απολυτήριο.



Η πλατφόρμα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας και θα περιλαμβάνει ερωτήματα προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με στόχο τη συλλογή απόψεων πριν διαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις.



Το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει μέσα από τη διαδικασία αυτή να υπάρξει ευρύτερη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης και πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

