Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

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Με μαθήματα προσανατολισμού – Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία – συνεχίστηκαν σήμερα Τετάρτη (3/6) οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Δείτε εδώ τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Δείτε εδώ τα θέματα στα Μαθηματικά

Δείτε εδώ τα θέματα στη Βιολογία

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