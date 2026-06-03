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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στα μαθήματα προσανατολισμού Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας

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Με μαθήματα προσανατολισμού – Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία – συνεχίστηκαν σήμερα Τετάρτη (3/6) οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Δείτε εδώ τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Δείτε εδώ τα θέματα στα Μαθηματικά

Δείτε εδώ τα θέματα στη Βιολογία

Μείνετε συντονισμένοι για τις αναλυτικές απαντήσεις και σχόλια από τους έμπειρους καθηγητές του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς.

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Ελλάδα Πανελλήνιες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Αρχαία Ελληνικά μαθηματικά Βιολογία Μαθητές ΓΕΛ - Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο Σχολεία Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

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