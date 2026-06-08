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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στα μαθήματα προσανατολισμού Ιστορία, Φυσική και Οικονομία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 10:30

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Με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώνονται σήμερα, Δευτέρα (8/6) οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Ιστορία

Δείτε τα θέματα στην Ιστορία:

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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Φυσική

Δείτε τα θέματα στη Φυσική:

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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Οικονομία

Δείτε τα θέματα στην Οικονομία:

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Ελλάδα Πανελλήνιες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ - Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο Μαθητές Σχολεία Φυσική

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