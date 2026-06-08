Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

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Με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώνονται σήμερα, Δευτέρα (8/6) οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Ιστορία

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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Φυσική

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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Οικονομία

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