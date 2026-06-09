Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

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Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα Τρίτη (9/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλήνιων 2026, με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει λίγο μετά τις 10:00 τα θέματα που έπεσαν.

Συγκεκριμένα, η σημερινή ημέρα των εξετάσεων περιλάμβανε τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Τα θέματα που έπεσαν

ΥΓΙΕΙΝΗ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα της Υγιεινής

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα του Ναυτικού Δικαίου.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των ΑΟΔ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Στοιχείων Μηχανής.