Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ

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Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη (4/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλήνιων 2026, με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει λίγο μετά τις 10:00 τα θέματα που έπεσαν.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων περιλάμβανε τα μαθήματα της Ανατομίας - Φυσιολογίας II, Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Τα θέματα που έπεσαν

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ‐ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα της Ανατομίας - Φυσιολογίας II:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ):

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Δικτύων Υπολογιστών:

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας: