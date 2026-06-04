Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ
Στα μαθήματα Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη (4/6) οι μαθητές.
Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη (4/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλήνιων 2026, με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει λίγο μετά τις 10:00 τα θέματα που έπεσαν.
Συγκεκριμένα, η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων περιλάμβανε τα μαθήματα της Ανατομίας - Φυσιολογίας II, Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
Τα θέματα που έπεσαν
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ‐ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα της Ανατομίας - Φυσιολογίας II:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)
Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ):
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Δικτύων Υπολογιστών:
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δείτε τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας: