Πανελλήνιες 2026: Τι δείχνουν οι βαθμολογίες για τις βάσεις - Που αναμένεται αύξηση και που μείωση

Με δύο ταχύτητες αναμένεται να κινηθούν οι φετινές βάσεις αφού τα πρώτα συμπεράσματα από τις βαθμολογίες των μαθημάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα, δείχνουν ότι οι περιζήτητες Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές θα παραμείνουν στο ρετιρέ των βάσεων ενώ πτώση θα έχουμε στο 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο που αφορούν τις θεωρητικές και οικονομικές σχολές.

Αναλυτικά τις πρώτες εκτιμήσεις των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο δίνει στον FLASH, ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής.

ανακοίνωση των βαθμολογιών, φωτό αρχείου/Eurokinissi

1o Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

«Στο πεδίο αυτό βλέποντας τα αποτελέσματα η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει μία οριακή πτώση αλλά σαφής σε όλη την κλίμακα, σε όλες τις σχολές. Και η χαμηλότερη, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα είναι το 8,91. Δηλαδή όσοι έχουν μικρότερη μέση επίδοση από αυτό δεν θα βρουν πιθανόν σχολές για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Ελαφρώς χειρότερες ήταν οι επιδόσεις των υποψήφιων μαθητών σε σχέση με πέρυσι».

2o Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών

«Στο 2ο πεδίο των θετικών σπουδών που αφορούν τα περιζήτητα Πολυτεχνεία θα έχουμε μία αύξηση σημαντική, δηλαδή τη σημαντικότερη όλων, που είναι 0,66 στην κλίμακα την 20άβαθμη. Αυτό σημαίνει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που θα παρατηρηθεί θα είναι 10,48. Εκτιμάται ωστόσο ότι παρά την άνοδο που θα έχουμε στα μόρια σε αυτό το πεδίο, θα έχουμε και τι περισσότερες κενές θέσεις σε ό,τι αφορά στην Τριτοβαθμια εκπαίδευση».

3o Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Υγείας και Ζωής

«Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, που αφορούν στις σπουδές Υγείας κι εδώ υπάρχουν ανοδικές τάσεις που δεν είναι καθόλου αμελητέες και θα εκφραστούν και στις περιζήτητες Ιατρικές Σχολές που θα υπάρχει μια αύξηση της τάξης των 200-250 μορίων. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε έναν τριπλασιασμό των αρίστων στο μάθημα της Φυσικής. Δηλαδή, από το 10% που κινήθηκαν πάνω από το 18 πέρυσι, φέτος έχουμε πάει περίπου στο 30%. Και παρά το ότι ήταν χαμηλότερες οι επιδόσεις των μαθητών στο μάθημα της Βιολογίας εντούτοις συναθροιζόμενα όλα αυτά θα μας δώσουν μια αύξηση αυτής της τάξης στις περιζήτητες σχολές Και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα είναι 9.84 κατάτι αυξημένη από το 9,60 που ήταν την περσινή χρονιά».

4o Επιστημονικό Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

«Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα είναι 8,25, ενώ πέρυσι ήταν 8,40. Είναι δηλαδή πτωτική και εκτιμάται ότι θα υπάρχουν οριακές πτώσεις σε όλη την κλίμακα, καθώς φαίνεται ότι στο μάθημα της Οικονομίας είχαμε φέτος χαμηλότερες επιδόσεις. Δηλαδή, πέρυσι στο συγκεκριμένο μάθημα πάνω από το 18 είχε κινηθεί το 30% των υποψηφίων, ενώ φέτος το 14%. Επομένως αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που δρομολογεί την πτώση που προαναφέρθηκε».

«Ανακεφαλαιώνοντας θα επαναλάβω: Στο 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο αναμένονται οριακές πτώσεις, στο 2ο και 3ο άνοδοι και βεβαίως κοινός παρανομαστής είναι ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά λόγω της ΕΒΕ θα έχουμε πάνω από 10.000 θέσεις κενές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».