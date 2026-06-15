Πανελλήνιες: Μέχρι 29 Ιουνίου οι βαθμοί, τέλος Ιουλίου οι βάσεις-Τι αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο

Στο τελικό στάδιο εισέρχεται η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις ημερομηνίες-κλειδιά των Πανελληνιών Εξετάσεων 2026.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (15/06) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη , έδωσε το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση των βαθμολογιών αλλά και των τελικών βάσεων εισαγωγής, τονίζοντας ότι στόχος του κρατικού μηχανισμού είναι να διευκολυνθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός.

Σύμφωνα με την Υπουργό:

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το διάστημα από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου .

των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το διάστημα από τις . Τα τελικά αποτελέσματα (βάσεις εισαγωγής) θα δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου.

Η κ. Ζαχαράκη ξεκαθάρισε, πάντως, ότι είναι ακόμα εξαιρετικά νωρίς για να υπάρξει οποιαδήποτε ασφαλής εικόνα ή εκτίμηση για τη διαμόρφωση των φετινών βάσεων, συστήνοντας στους μαθητές να ξεκουραστούν μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας.

Τι απαντά για την κατάργηση των Πανελλαδικών και το Εθνικό Απολυτήριο

Η Υπουργός Παιδείας σήκωσε το γάντι και απάντησε στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των Πανελλαδικών, χαρακτηρίζοντάς την μη εφαρμοσμένη στην πράξη:

«Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό».

Η ίδια συμπλήρωσε πως η μετάβαση σε ένα εναλλακτικό σύστημα εισαγωγής προϋποθέτει έναν εξίσου αξιόπιστο μηχανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο ειδικές ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 100 άτομα, επεξεργάζονται τη δομή για το νέο «Εθνικό Απολυτήριο».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα για τους μαθητές που φοιτούν τώρα στο Λύκειο ή στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου. Οι όποιες αλλαγές θα δρομολογηθούν μετά τα τελικά συμπεράσματα της επιτροπής, αν και σημείωσε ότι από το 2027 έρχονται σταδιακά νέα βιβλία, νέα προγράμματα σπουδών και σύγχρονος ψηφιακός εξοπλισμός (διαδραστικοί πίνακες) στα σχολεία.

«Παρωχημένα ορισμένα τμήματα των ΑΕΙ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης»

Σε μια αποτίμηση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, η Σοφία Ζαχαράκη προανήγγειλε αναδιαρθρώσεις στα πανεπιστημιακά τμήματα, συνδέοντας τις αλλαγές με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Η αλλαγή στο σύστημα θα συμπαρασύρει και τη δημιουργία νέων τμημάτων και την κατάργηση παλαιότερων στα ΑΕΙ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Συντελείται μια παγκόσμια επανάσταση αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένα τμήματα είναι παρωχημένα, δηλαδή πολλά δεν έχουν λόγο ύπαρξης».

Μείωση των οικογενειακών εξόδων με Ψηφιακό Φροντιστήριο και Κρατικό Πιστοποιητικό

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρωτοβουλίες για την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού από τα έξοδα της εξωσχολικής προετοιμασίας. Η Υπουργός υπογράμμισε την επιτυχία και την αποδοχή που κερδίζει το Ψηφιακό Φροντιστήριο, ενώ προανήγγειλε τη θεσμοθέτηση ενός δημόσιου και δωρεάν κρατικού διπλώματος γλωσσομάθειας, το οποίο θα μπορούν να αποκτούν τα παιδιά μέσα από το σχολικό περιβάλλον χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς.