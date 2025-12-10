Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ένα… παζλ φέρνει πιο κοντά καθηγητές, φοιτητές και προσωπικό ενός Τμήματος!

Πώς μπορούν να έρθουν πιο κοντά διδάσκοντες, προσωπικό και φοιτητές ενός Τμήματος ΑΕΙ; Η γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης είχε μία όμορφη ιδέα: να τοποθετηθεί ένα παζλ στο γραφείο και όσοι θέλουν να προσπαθήσουν να βάλουν ένα κομμάτι του μέχρι να συμπληρωθεί! Έτσι, όλοι μαζί θα έχουν κάνει κάτι πολύ δημιουργικό!

Διαβάστε για την πρωτότυπη ιδέα από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών!