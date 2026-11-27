Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται «Operator of the Year» για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα EGR Operator Awards 2026
Με έξι συνολικά βραβεία η Kaizen Gaming επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στον χώρο του igaming.
Δύο πρώτες θέσεις και μία δεύτερη κατέκτησαν ομάδες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Apps4Athens 3.0, τον 3ο Μαραθώνιο Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε.
Ανάμεσα σε 42 ομάδες και 200 συμμετέχοντες, φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος ανέπτυξαν μέσα σε 48 ώρες ψηφιακές λύσεις για την πόλη.
Διαβάστε περισσότερα για τις ομάδες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Apps4Athens 3.0, τον 3ο Μαραθώνιο Καινοτομίας.