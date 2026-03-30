Πανεπιστήμιο στο κέντρο της Τεχεράνης βομβάρδισε το Ισραήλ - «Έχει στρατιωτικές υποδομές»

Αεροπορικό χτύπημα στο Πανεπιστήμιο Ιμάμ Χοσεΐν στο κέντρο της Τεχεράνης, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός σήμερα Δευτέρα (30/3), ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Όπως δήλωσαν οι Ισραηλνικές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) η επιχείρηση είχε στόχο στρατιωτική εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), η οποία ήταν ενσωματωμένη μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου στην ιρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το πανεπιστήμιο περιγράφεται ως «ένας από τους κεντρικούς χώρους στρατιωτικών υποδομών των Φρουρών της Επανάστασης», ενώ φέρεται να χρησιμοποιούταν υπό πολιτική κάλυψη για έρευνα και ανάπτυξη όπλων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με βαλλιστικούς πυραύλους και άλλες προηγμένες δυνατότητες.

Οι IDF τόνισαν ότι το πλήγμα έπληξε αρκετά βασικά τμήματα της εγκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπόγειες αεροδυναμικές σήραγγες που χρησιμοποιούνται για δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, ένα χημικό κέντρο που φέρεται να εμπλέκεται σε έρευνα χημικών όπλων, καθώς και ένα κεντρικό συγκρότημα μηχανικής που συνδέεται με την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων.

«Νόμιμος στόχος»

Σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel, ο ισραηλινός στρατός έχει καταστήσει στόχο τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και σε προηγούμενα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι η άμεση σύνδεση του πανεπιστημίου με τους Φρουρούς της Επανάστασης και ο ρόλος του στην ενίσχυση στρατιωτικών δυνατοτήτων το καθιστούν νόμιμο στόχο.

Παράλληλα, οι IDF υπογράμμισαν ότι τα πλήγματα αποσκοπούσαν στη σημαντική αποδυνάμωση των δυνατοτήτων παραγωγής και ανάπτυξης όπλων του Ιράν.