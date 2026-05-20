Πανέτοιμος για την «πρόκληση» του Paul Ricard ο Θωμάς Κρασώνης

Πράξη δεύτερη για τη φετινή σεζόν για τον Θωμά Κρασώνη. Ο Πρωταθλητής της κατηγορίας OPEN για το 2025 στο NASCAR Euro Series είναι πανέτοιμος για το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο του 2026, καθώς ήδη βρίσκεται στη Γαλλία για να συμμετάσχει στον αγώνα που θα διεξαχθεί στη θρυλική πίστα του Paul Ricard. Το NASCAR GP France επιστρέφει έπειτα από οκτώ χρόνια, καθώς τελευταία φορά είχε διεξαχθεί το 2018. Αυτή θα είναι η την πρώτη επίσκεψη στην πίστα στο Le Castellet.

Το τριήμερο στη Γαλλία περιλαμβάνει πολλές δράσεις, αγωνιστικές αλλά και οικογενειακές. Η πίστα, η οποία κατασκευάστηκε το 1970 και είναι επιπέδου «FIA Grade 1», χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ευθεία, τη «Mistral» μήκους 1,8 χλμ.. Μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν το διάστημα 2000–2005, η πίστα προσφέρει 247 πιθανές διαμορφώσεις από 828 μέτρα έως και 5,858 χλμ. που είναι και η μεγαλύτερη σε μήκος διαμόρφωσή της. Η πίστα είναι γνωστή για τις χαρακτηριστικές κόκκινες και μπλε ζώνες διαφυγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από ένα μείγμα ασφάλτου και βολφραμίου, που χρησιμοποιείται αντί για αμμοπαγίδες.

Έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στην OPEN κατά την περυσινή σεζόν, ο Θωμάς Κρασώνης τη φετινή σεζόν συμμετέχει στην κατηγορία V8GP, οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport. Υποστηρικτής της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τις ελεύθερες δοκιμές το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πρώτες ελεύθερες της V8GP ξεκινούν στις 4.20 μ.μ., ενώ οι δεύτερες ελεύθερες θα διεξαχθούν στις 7 μ.μ..

Το πρόγραμμα του Σαββάτου για την V8GP ξεκινά με τις κατατακτήριες στις 10.25 π.μ. και κάθε οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να κάνει δύο γρήγορους γύρους. Ο πρώτος αγώνας του διημέρου για την κορυφαία κατηγορία θα ξεκινήσει στις 2.40 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 13 γύρους ή 45’ συν έναν γύρο.

Τη Κυριακή υπάρχει προγραμματισμένο Warm Up στις 9.20 π.μ., ενώ η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της V8PG θα δοθεί στις 4 μ.μ., με διάρκεια 13 γύρους ή 45’ συν έναν γύρο. Όλες οι προαναφερθείσες ώρες είναι Ελλάδος. Όπως συνέβη και πέρυσι, ο ANT1+ θα μεταφέρει στους συνδρομητές του όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά! Παράλληλα θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube

Κρασώνης: «Νέα πίστα, νέα πρόκληση»

Η επιστροφή του NASCAR GP France στο καλεντάρι στην πραγματικότητα αποτελεί κάτι εντελώς καινούριο για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο Πρωτάθλημα. Βεβαίως υπάρχουν αρκετοί οδηγοί, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στο Paul Ricard, αλλά σε άλλες μορφές αγώνων κι όχι με τα «θηρία» του NASCAR Euro Series.

«Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για κάτι εντελώς καινούριο για όλους μας. Όσο κι αν πρόκειται για μία από τις πιο διάσημες πίστες στον κόσμο, για εμάς στο NASCAR Euro Series το Le Castellet είναι κάτι νέο και θα πρέπει να μάθουμε γρήγορα τα… μυστικά του ενόψει του πολύ καθοριστικού δεύτερου αγωνιστικού τριημέρου» τόνισε ο Θωμάς Κρασώνης. Και προσέθεσε: «Το άσχημο αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα της Βαλένθια επί της ουσίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καλά πλασαρίσματα από εδώ και πέρα, προκειμένου να μπορέσουμε στο τέλος της σεζόν να αφήσουμε εκτός βαθμολογίας τον αγώνα της πρεμιέρας της σεζόν. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά, κάναμε προπονήσεις στην πίστα και θεωρώ ότι με σωστή προσέγγιση και μαχητικό πνεύμα θα καταφέρουμε να φύγουμε από τη Γαλλία με το καλύτερο εφικτό αποτέλεσμα».Κατέληξε, δε, λέγοντας:

«Όπως φάνηκε και από την εξαιρετική αντίδραση των μηχανικών της PK Carsport μετά το ατύχημα στον πρώτο αγώνα της Βαλένθια, η ομάδα έχει τη δυνατότητα να μου προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο, ακόμα και έπειτα από ένα τόσο σφοδρό ατύχημα. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει, προκειμένου να έρθει το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθειά μου, πάνω απ’ όλα την Costamare που είναι πάντα δίπλα μου και φυσικά την οικογένεια και τους φίλους μου».