Πανηγυρίζει ο Mr Labubu: Κέρδη 3 δισ. ευρώ φέρνουν τα ανάρπαστα κουκλάκια, λέει ο CEO της εταιρείας

Για εκτόξευση των κερδών της Pop Mart που κατασκευάζει τα ανάρπαστα πλέον κουκλάκια Labubu, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γουάνγκ Νινγκ.

Συγκεκριμένα, ο CEO της Pop Mart δήλωσε σήμερα Τετάρτη (20/8) ότι η εταιρεία παιχνιδιών του, αναμένεται να επιτύχει το στόχο της για έσοδα 20 δισεκατομμυρίων γιουάν το 2025, δηλαδή περίπου 2,38 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε, «και τα 30 δισεκατομμύρια (3,58 δισ. ευρώ) θα είναι εύκολο να επιτευχθούν φέτος».

Ο Γουάνγκ, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία το 2010, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε αναλυτές αφού η Pop Mart ανακοίνωσε χθες Τρίτη, αποτελέσματα ρεκόρ για το πρώτο φετινό εξάμηνο.

Φωτό: IMAGO / Nexpher Images

Συγκεκριμένα, η εταιρεία που κατασκευάζει τα χαριτωμένα τερατάκια-κούκλες Labubu ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά σχεδόν 400%, καθώς η ζήτηση για τα παιχνίδια αυτά αυξάνεται, ιδιαίτερα σε αγορές του εξωτερικού με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Οι μετοχές της Pop Mart σημείωσαν άνοδο άνω του 5% σήμερα στις πρωινές συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ.

Στελέχη της εταιρείας δήλωσαν επίσης ότι εξετάζεται η επέκταση σε αναδυόμενες αγορές στη Μέση Ανατολή, την κεντρική Ευρώπη και την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

«Στις αγορές του εξωτερικού πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για ανάπτυξη», δήλωσε ο Γουάνγκ.

Στις ΗΠΑ, όπου η Pop Mart έχει αυτή τη στιγμή περίπου 40 καταστήματα, ο Γουάνγκ δήλωσε πως η εταιρεία θα αρχίσει μια φάση «σχετικά γρήγορων εγκαινίων καταστημάτων» τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια. Άλλα 10 καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.

Κουτί που δεν ξέρεις τι έχει μέσα

Η Pop Mart παράγει και πουλάει συλλεκτικά παιxνίδια, πολλά από τα οποία σχεδιάζει με καλλιτέχνες και πουλάει σε «τυφλά κουτιά», τα οποία οι καταναλωτές αγοράζουν έναντι 10 έως 20 δολαρίων χωρίς να ξέρουν ποια ακριβώς εκδοχή του παιγνιδιού βρίσκεται μέσα σ' αυτά.

Τα Labubu, χαριτωμένα λούτρινα τερατάκια που χαμογελούν δείχνοντας τα δόντια τους, μέλη της σειράς παιχνιδιών «The Monsters», «Τα Τέρατα», που σχεδιάσθηκε από τον Κάσινγκ Λουνγκ, έχει γίνει το αξεσουάρ διασημοτήτων, όπως η Ριάνα, η Ντούα Λίπα και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, και κάνουν μεγάλες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Βέβαια, και οι Έλληνες celebrities έχουν υποκύψει στη φρενίτιδα των Labubu.

Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν κυρίως για να κρέμονται σε τσάντες, αλλά η Pop Mart ανακοίνωσε πως θα λανσάρει αυτή την εβδομάδα μια μίνι εκδοχή των Labubu που θα μπορεί κανείς να κρεμάσει στα κινητά τηλέφωνα.