Πανηγυρίζουν στην Αμαλίας για τη δημοσκόπηση του Γεράκη

Όπως σας έχω πει ξανά στο πρόσφατο παρελθόν, στο «στρατηγείο» του Αλέξη Τσίπρα επί της λεωφόρου Αμαλίας, δεν αφήνουν δημοσκόπηση για δημοσκόπηση που να μην τη μελετούν εξονυχιστικά. Ασχέτως αν υπάρχει κάποιο εύρημα που αφορά τον πρώην πρωθυπουργό.

Καταλαβαίνετε ότι η χθεσινή μέτρηση της MARC, για τον ΑΝΤ1, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνους, καθώς παρουσίαζε τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο στις προτιμήσεις των πολιτών ως προς το ερώτημα «ποιον επιθυμείτε για πρωθυπουργό», συγκεντρώνοντας το 24,3% των απαντήσεων, πίσω μόνο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βρίσκεται στην κορυφή με 33,9%

Το ποσοστό του Αλ.Τσίπρα, ήταν μάλιστα υπερδιπλάσιο από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, που συγκέντρωσε 11,3%. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αποτέλεσε το πιο «καυτό» θέμα συζήτησης ανάμεσα στους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα τα τηλέφωνα να πάρουν «φωτιά» και τα sms να πέφτουν «βροχή».

Αν πάλι, ισχύουν αυτά που ισχυρίζεται ένας εκ των συνομιλητών του πρώην πρωθυπουργού, ότι ο Τσίπρας αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα φιλικά από μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, τότε μάλλον δικαιολογεί και κάποια τηλεφωνήματα που δέχθηκε, αργά το βράδυ της Δευτέρας, από πρόσωπα που δεν το περίμενε.

Το ερώτημα που του έθεταν; Πότε -όχι αν, αλλά πότε- θα κάνει την κίνηση του ο Αλέξης Τσίπρας…