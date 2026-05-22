Πανικός λίγο πριν την έναρξη του Final Four: Φίλαθλοι δεν έχουν λάβει ακόμα τα εισιτήριά τους

Λίγες ώρες πριν από τους ημιτελικούς του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, σοβαρό πρόβλημα με τη διανομή των εισιτηρίων έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε φιλάθλους και ομάδες.

Παρότι οι τέσσερις συμμετέχουσες ομάδες είχαν αποστείλει εγκαίρως τα στοιχεία των κατόχων των εισιτηρίων που δικαιούνται, μεγάλος αριθμός φιλάθλων δεν έχει ακόμη παραλάβει τα ηλεκτρονικά του εισιτήρια. Σε αρκετές περιπτώσεις, φίλαθλοι έχουν λάβει μόνο τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής, χωρίς εκείνα των ημιτελικών, ενώ άλλοι δεν έχουν παραλάβει τίποτα.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει κύμα διαμαρτυριών προς τις ομάδες, με τους φόβους για οργανωτικό χάος να μεγαλώνουν όσο πλησιάζει η ώρα του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξει ακόμη και καθυστέρηση στην έναρξη της αναμέτρησης, εφόσον συνεχιστούν τα προβλήματα στην είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βασική αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στην επιλογή της προηγούμενης διοίκησης της EuroLeague να αναθέσει τη διαχείριση των εισιτηρίων σε εταιρεία που δεν διέθετε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για ένα τόσο μεγάλο event.