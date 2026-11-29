Κύκλωμα εικονικών αποδείξεων: Προφυλακίστηκαν η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της
Συνεχίζεται η διαδικασία των απολογιών των υπόλοιπων συλληφθέντων για την υπόθεση.
Αεροσκάφος που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου προσπάθησε να προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά δεν τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια.
Υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ο πιλότος προσπάθησε να προσγειώσει το αεροπλάνο αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω των θυελλωδών ανέμων.
Το αεροσκάφος κατά την τροχιοδρόμηση σχεδόν ακούμπησε στον διάδρομο, όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα που εξασφάλισε ο FLASH, και στην συνέχεια πήρε ύψος ξανά για να προσπαθήσει επαναπροσέγγιση.
Τελικά η δεύτερη απόπειρα προσγείωσης ήταν επιτυχής με την προγραμματισμένη άφιξη στην πρωτεύουσα να καθυστερεί για 40 λεπτά.