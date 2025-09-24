Πανικός στη δικαστική αίθουσα: Ο δεύτερος επίδοξος εκτελεστής του Τραμπ προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί

Ένοχος για όλες τις κατηγορίες που τον βαραίνουν κρίθηκε ο Ράιαν Ρουθ, ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα το 2024, δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Ο 59χρονος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας σημαντικού προεδρικού υποψηφίου, για κακούργημα κατοχής όπλου και πυρομαχικών, για κατοχή όπλου με σβησμένο σειριακό αριθμό, για κατοχή όπλου με σκοπό τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος και για επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου. Αντιμετωπίζει ανώτατη ποινή ισόβιας κάθειρξης, με την ανακοίνωση της ποινής του να αναμένεται στις 18 Δεκεμβρίου.

Μετά την ανάγνωση της απόφασης, ο Ρουθ άρχισε να τρυπά τον λαιμό του με ένα στυλό προτού τον ακινητοποιήσουν τέσσερις αστυνομικοί των US Marshals.

Δείτε τη φωτογραφία του πρακτορείου Reuters:

Reuters

Η κόρη του, Σάρα Ρουθ σηκώθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα και άρχισε να βρίζει μπροστά στους ενόρκους. «Μην κάνεις τίποτα. Θα σε βγάλω από εδώ» είπε και συνέχισε: «Τι στο δι@@. Δεν πείραξε κανέναν. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όλα είναι στημένα. Είστε μαλ@@@».

Ο Ράουθ είχε κρυφτεί σε θάμνους, έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Όταν τον εντόπισαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που περιπολούσαν στο γήπεδο έφυγε, χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα.

Ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ είπε στο δικαστήριο ότι το σχέδιό του ήταν «καλά προετοιμασμένο και θανατηφόρα σοβαρό» καθώς, αν δεν τον είχαν προσέξει οι πράκτορες, «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν ζωντανός» σήμερα. Ο Ράουθ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και απέλυσε τους δικηγόρους του για να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη.