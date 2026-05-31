Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News Αστυνομία

Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας εμφανίστηκε με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας

Ο άνδρας φέρεται να αναζητούσε τον σύζυγο της γυναίκας για άγνωστους λόγους - Το σοβαρό επεισόδιο διαδραματίστηκε στην περιοχή του Δρυμού.

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός

Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή του Δρυμού, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, όταν ένας άνδρας κρατώντας αλυσοπρίονο εμφανίστηκε έξω από το σπίτι οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη από άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.

Το αλυσοπρίονο δεν ήταν σε λειτουργεία ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι.

Όπως λέγεται, ο άνδρας φέρεται να αναζητούσε τον σύζυγο της γυναίκας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του.

