Πανικός στην Κυψέλη: Μηχανή που μετέφερε φιάλες υγραερίου άρπαξε φωτιά στη μέση του δρόμου

Πανικός προκλήθηκε σε μια οδό της Κυψέλης το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) όταν ένα μηχανάκι πήρε φωτιά ενώ βρισκόταν στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Καλλιφρονά, όπου το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες προκαλώντας συναγερμό στους κατοίκους και στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα της Πυροσβεστικής έσπευσε επί τόπου και κατάσβεσε τη φωτιά αλλά νωρίτερα όσοι βρέθηκαν στο σημείο φοβήθηκαν στην όψη των φιαλών - πιθανότατα υγραερίου - που μετέφερε η μοτοσυκλέτα!

Φωτο: Flash.gr

Ευτυχώς, δεν προκλήθηκε έκρηξη που θα έκανε το περιστατικό πολύ πιο σοβαρό.

Όμως, όπως φαίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες του Flash.gr από το σημείο, η μηχανή καταστράφηκε ολοσχερώς.