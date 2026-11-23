Σκηνές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Southall του δυτικού Λονδίνου, όταν ένα ασημί αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στάση λεωφορείου, μετατρέποντάς την σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Σύμφωνα με τη The Sun, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11). Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το όχημα κινείται ανεξέλεγκτο με αυξημένη ταχύτητα, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και καρφώνεται απευθείας στο στέγαστρο.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένας πεζός που περίμενε στη στάση να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση και να τρέχει πανικόβλητος, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Δύο ακόμη άτομα που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα εκτοξεύτηκαν στο έδαφος από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ωστόσο κατάφεραν να σηκωθούν και να απομακρυνθούν χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Shocking CCTV footage from Lady Margaret Road in Southall showing a car losing control and crashing in to a bus shelter pic.twitter.com/hlD4zzOu0S — London & UK Street News (@CrimeLdn) November 20, 2026

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου, ασθενοφόρα και περιπολικά της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του.

Οι βρετανικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.