Σπορ Παρτιζάν Ντουμπάι Μπάσκετ

Πανικός στο Παρτίζαν-Ντουμπάι BC: Επεισόδια πριν την αρχή του ματς - Επενέβη η αστυνομία

Ένταση πριν τον τρίτο τελικό της ABA Liga ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Dubai, καθώς οπαδοί εισέβαλαν στο παρκέ με την αστυνομία να παρεμβαίνει.

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Η Παρτίζαν υποδέχτηκε την Dubai BC στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της ABA Liga με το σκορ της σειράς να είναι 2-0 υπέρ της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε ένταση με μερίδα οπαδών να εισβάλει στο παρκέ και να χρειάζεται η επέμβαση της αστυνομίας για να εκτονωθεί η κατάσταση.

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Σπορ Παρτιζάν Ντουμπάι Μπάσκετ

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