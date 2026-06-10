Πανικός στο Παρτίζαν-Ντουμπάι BC: Επεισόδια πριν την αρχή του ματς - Επενέβη η αστυνομία

Η Παρτίζαν υποδέχτηκε την Dubai BC στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της ABA Liga με το σκορ της σειράς να είναι 2-0 υπέρ της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε ένταση με μερίδα οπαδών να εισβάλει στο παρκέ και να χρειάζεται η επέμβαση της αστυνομίας για να εκτονωθεί η κατάσταση.