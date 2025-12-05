Πανιώνιος: Καταγγέλλει απόπειρα επίθεσης των φίλων της Μπεσίκτας στους οπαδούς του

Ο Πανιώνιος έχει πολύ έντονα παράπονα από τους ανθρώπους της Μπεσίκτας αλλά και από τους οπαδούς της. Οι «κυανέρυθροι» αναφέρουν πως οι οπαδοί του συλλόγου που ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για το ματς, περίμεναν έξω από το γήπεδο περίπου μία ώρα. Όπως αναφέρει η ομάδα της Νεας Σμύρνης, οι άνθρωποι της Μπεσίκτας χρησιμοποίησαν «ανόητες δικαιολογίες» ενώ τους ενοχλούσαν μέχρι και οι σημαίες.

Επίσης, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, όταν οι φίλοι του Πανιωνίου φώναξαν απλά ρυθμικά το όνομα της ομάδας πολλοί Τούρκοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους και παρενέβη η Αστυνομία. Οι άνθρωποι της αθηναϊκής ομάδας ανέφεραν ακόμη ότι ακούγονταν αρκετά εθνικιστικά συνθήματα.

Η διοίκηση και το επιτελείο των «κυανέρυθρων» σκέφτονται πολύ σοβαρά να διαμαρτυρηθούν και στην διοργανώτρια αρχή, Ευρωλίγκα για όσα συνέβησαν στην Τουρκία, ειδικά για την άδικη συμπεριφορά στους φιλάθλους και φυσικά για την απόπειρα επίθεσης.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει μόλις μία νίκη, στην πρεμιέρα του EuroCup και δεν έχει ελπίδες πρόκρισης από τον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης.