Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις 72-79: Συνεχίζει να απογοητεύει - 14η συνεχόμενη ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Πανιώνιος μετά το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, βρίσκεται πλέον μόνος ουραγός και στην βαθμολογία του ομίλου του Eurocup. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης υποδέχτηκε τη Λιετκαμπέλις, με την ομάδα από την Λιθουανία να φτάνει στη νίκη, μέσα στο κλειστό της Γλυφάδας. Αυτή ήταν η 7η ήττα του Πανιωνίου σε 8 αγώνες στον όμιλο (1-7 ρεκόρ), ενώ ταυτόχρονα ήταν η 14η συνεχόμενη ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τους «κυανέρυθρους» να μην... σηκώνουν κεφάλι.

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα στη Γλυφάδα, με τον Κρούζερ να δίνει λύσεις στην ομάδα του στο ξεκίνημα (8-6, 4'). Η άμυνα της Λιετκαμπέλις ήταν αποτελεσματική και ο Μαλντούνας ανέτρεψε την κατάσταση (8-12, 8'). Ο Πανιώνιος βρήκε λύσεις με Λέμον και ΝτεΣίλντς, αλλά οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το προβάδισμα με τον Ντανουσεβίτσιους, για το 12-16.

Ο Πανιώνιος βρήκε ρυθμό στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου και μείωσε με Τσαλμποούρη και ΝτεΣίλντς (16-21, 14'). Ο Τσαλμπούρης ήταν ζεστός και το παιχνίδι ήρθε στα ίσα λίγο αργότερα (21-21, 15'). Ο ρυθμός ήταν στα χέρια των παικτών του Ζούρου, με τον Γουότσον να ανατρέπει την κατάσταση (23-21, 16'). Κουλαμάε και Φλάουερς ανέλαβαν δράση για την Λιετκαμπέλις, η οποία έχτισε διαφορά (25-32, 18'). Τα τρίποντα έδωσαν λύσεις στον Πανιώνιο, με Λέμον και Λιούις να μειώνουν σε 31-35.

Με διάθεση να φέρει στα μέτρα του το παιχνίδι μπήκε ο Πανιώνιος, με τον Λιούις να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα (35-35, 22'). Η απάντηση της Λιετκαμπέλις όμως ήρθε χάρη στον Κουλαμάει (35-40, 23'). O Ρούμπιτ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και η Λιετκαμπέλις ανέβασε τη διαφορά στη συνέχεια (36-45, 25'). Ο Πανιώνιος αντέ3δρασε και με τους Λέμον και ΝτεΣίλντς βρέθηκε σε απόσταση βολής (45-46, 27'). Οι Λιθουανοί έβρισκαν λύσεις με τον Κουλαμάε και ανέβασαν τη διαφορά ξανά (50-55, 29'). Ο ΝτεΣίλντς έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου, για το 52-55.

Μόρις και Ντανουσεβίτσιους ανέλαβαν δράση στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, με την Λιετκαμπέλις να ανεβάζει εκ νέου τη διαφορά (55-62, 33'). Ο Λιούις σκόραρε μετά από ώρα και μείωσε σε απόσταση βολής (59-62, 34'). Ο Μόρις με τρίποντο έφερε την ομάδα του σε θέση ισχύος (59-67, 35'). Σε κρίσιμο σημείο ο Μόρις έφερε την ομάδα του στο +10 (63-73, 38'). Ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση και γνώρισε 14η διαδοχική ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αυτή τη φορά από τους Λιθουανούς.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 31-35, 52-55, 72-79.