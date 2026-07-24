Πάνω 139 ενεργά μέτωπα φωτιάς στον Καναδά - Στάχτη έχουν γίνει 29,5 εκατ. στρέμματα

Συνεχίζεται η τεράστια οικολογική καταστροφή στον Καναδά, όπου εδώ και μέρες η χώρα αντιμετωπίζει τεράστια πύρινα μέτωπα, με αποτέλεσμα πάνω από 29,5 εκατ. στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη, ξεπερνώντας τον δεκαετή μέσο όρο των σχεδόν 25,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

Σήμερα νέες πυρκαγιές ξέσπασαν στον δυτικό Καναδά, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για «μια από τις εντονότερες περιόδους πυρκαγιών στην ιστορία».

Την περασμένη εβδομάδα, υπενθυμίζεται ότι έπεσαν σχεδόν 34.000 κεραυνοί οδηγώντας στην εκδήλωση πυρκαγιών, με τις αρχές να δίνουν εντολές εκκένωσης στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας.

Συνολικά, έως σήμερα το πρωί, υπήρχαν 25 εντολές εκκένωσης και 90 ενεργά μέτωπα στην επαρχία, με τις αρχές να προειδοποιούν πως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας θα μπορούσαν να γιγαντώσουν τις φλόγες στα υφιστάμενα μέτωπα.

Το χειρότερο είναι πως οι προγνώσεις δεν δημιουργούν αισιοδοξία για βελτίωση της εικόνας. «Το δελτίο πρόγνωσης του καιρού απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ευνοϊκό. Δεν υπάρχει καμία σημαντική βοήθεια από τη μητέρα φύση για το άμεσο μέλλον», δήλωσε o επικεφαλής των επιχειρήσεων κατάσβεσης Χιου Μέρντοκ, αναφερόμενος σε μια ομάδα πυρκαγιών που μαίνεται κοντά στο Κίμπερλεϊ, σε απόσταση 520 χλμ. από το Βανκούβερ.

Le Canada brûle, les États-Unis suffoquent. Près de 950 incendies hors de contrôle, surtout en Ontario, projettent un immense nuage de fumée jusqu’au territoire américain. Donald Trump dénonce une “situation totalement inacceptable” et accuse le Canada. #JT13H pic.twitter.com/gYBMM5YCBk — franceinfo (@franceinfo) July 18, 2026

Παράλληλα, συνεχίζουν οι φωτιές στο Οντάριο, με 139 ενεργά μέτωπα, εκ των οποίων τα 32 είναι εκτός ελέγχου. Η περιβαλλοντική υπηρεσία του Καναδά εξέδωσε σήμερα μια προειδοποίηση για κακή ποιότητα αέρα στο Μπανφ, στην Αλμπέρτα και τις γύρω περιοχές, όμως σημείωσε πως οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν για τις περισσότερες περιοχές αυτό το Σαββατοκύριακο.



Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κινητοποιήσει περισσότερους από 5.300 πυροσβέστες και περίπου 300 αεροσκάφη πυρόσβεσης, ελικόπτερα και αεροσκάφη εκκένωσης, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς τα ακραία κύματα καύσωνα και οι συνθήκες ξηρασίας που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο δημιουργούν μία από τις πιο έντονες περιόδους δασικών πυρκαγιών στην ιστορία του Καναδά.



Το Μεξικό θα στείλει επίσης έως και 200 πυροσβέστες του για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών τις προσεχείς εβδομάδες, ανέφερε ο ίδιος.



Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους αυτό το καλοκαίρι.