Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στην Αττική: Οι 102 παραβάσεις και το αυτόφωρο της 48χρονης influencer

Περισσότερους από 18.000 ελέγχους πραγματοποίησαν από τις 6:00 τα ξημερώματα της Μ. Πέμπτης (9/4) έως και τις 6:00 της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής (σ.σ. η ΟΕΠΤΑ), της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και των κατά τόπου Τμημάτων Τροχαίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτούς τους ελέγχους ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των παραβατών - οδηγών, καθώς μετά από συνολικά 18.651 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 102 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ 4 οδηγοί συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία καθώς εντοπίστηκαν με ποσό άνω του 0,6mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Από τις 102 παραβάσεις οι 25 αφορούσαν την ειδική κατηγορία 0,1 έως 0,24mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα που αφορά επαγγελματίες, δικυκλιστές και νέους οδηγούς.

Μία από τις περιπτώσεις, πάντως, που ξεχώρισε και πήρε τον δρόμο για τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευέλπιδων με την αυτόφωρη διαδικασία, είναι αυτή της 48χρονης body builder - influencer που συνελήφθη μετά από καταδίωξη να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης (σ.σ. 0.73mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα) στην περιοχή του Κορωπίου.

«Σαρωτικοί έλεγχοι, ελάχιστοι οι παραβάτες»

Μιλώντας στον FLASH ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ένωσης Αστυνομικών Β/Α Αττικής και μάχιμος αστυνομικός της Τροχαίας, σχολίασε ότι «αυτό το Πάσχα φάνηκαν δύο πράγματα. Πρώτον ότι οι συνάδελφοι της Τροχαίας σε όλη την Αττική ήταν επί ποδός και πραγματοποίησαν σαρωτικούς ελέγχους. Δεύτερον ότι σιγά - σιγά και οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως τιμόνι και αλκοόλ δεν πάνε μαζί. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει καμία παράβαση, όχι υπό τον φόβο του διοικητικού προστίμου αλλά επειδή θα έχει καλλιεργηθεί η κουλτούρα της ασφαλούς οδήγησης».