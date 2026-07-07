Πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη – Κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών

Δίκτυο διακίνησης πλαστών προφυλακτικών που είχε διοχετεύσει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερα από 200.000 τεμάχια εξάρθρωσαν οι αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της European Anti-Fraud Office (OLAF).

Τα προϊόντα έφεραν το όνομα και το λογότυπο γνωστής εταιρείας, ενώ οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν στην υγεία των χρηστών.



Πλαστά προϊόντα με «ταυτότητα» γνωστού brand



Τα παράνομα προφυλακτικά εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις ελέγχου στη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία και, όπως διαπιστώθηκε, προέρχονταν από τον ίδιο προμηθευτή στην Κίνα.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία, σε συνεργασία με τις εθνικές τελωνειακές αρχές αλλά και τις κινεζικές αρχές, κατάφερε να εντοπίσει τον εξαγωγέα που βρισκόταν πίσω από τις αποστολές.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι τα εμπορεύματα δηλώνονταν ψευδώς ως παιχνίδια, προκειμένου να αποφεύγονται οι αυστηροί έλεγχοι των τελωνειακών και υγειονομικών αρχών.

«Δεν ήταν απλώς προϊόντα-μαϊμού – ήταν κίνδυνος για τη δημόσια υγεία»



Τα προφυλακτικά θεωρούνται ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ευρώπη και υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Η κυκλοφορία πλαστών προϊόντων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, καθώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ποιότητα ή την αποτελεσματικότητά τους.

«Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα. Μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής της OLAF, Πετρ Κλέμεντ.

Παράλληλα, οι αρχές επισημαίνουν πως η χρήση μη εγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, αλλά και έκθεσης σε πιθανές τοξικές ουσίες.

Οι κίνδυνοι των πλαστών ιατρικών προϊόντων



Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της παραποίησης προϊόντων που δεν αποτελούν απλώς οικονομική απάτη, αλλά μπορούν να απειλήσουν άμεσα την υγεία των καταναλωτών.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να προμηθεύονται τέτοια προϊόντα μόνο από αξιόπιστα σημεία πώλησης και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εντοπίζουν υπερβολικά χαμηλές τιμές ή προϊόντα αμφίβολης προέλευσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ