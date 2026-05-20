Πάνω από 40 τα θύματα της οικογενειακής «μαφίας» στην Κρήτη - «Κλειστά στόματα» στα Βορίζια

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με την οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη, η οποία είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι, με στόχο –σύμφωνα με τη δικογραφία– την καταπάτηση εκτάσεων, τον εκβιασμό ιδιοκτητών και την παράνομη είσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον 40 άτομα φέρονται να έχουν πέσει θύματα της δράσης της οργάνωσης την περίοδο 2021-2025. Οι κάτοικοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, δίσταζαν να μιλήσουν ανοιχτά, φοβούμενοι αντίποινα, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται όλα όσα τους αποδίδονται.

Καταγγελίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις και καταστροφές

Αγροτοκτηνοτρόφοι από την περιοχή του Αμαρίου κατήγγειλαν ότι δέχονταν πιέσεις από τρία βασικά πρόσωπα της υπόθεσης – έναν θείο και δύο ανιψιούς – οι οποίοι φέρονται να καταπατούσαν χωράφια και να χρησιμοποιούσαν εκφοβισμό όταν οι ιδιοκτήτες αντιδρούσαν.

Κατά τις ίδιες καταγγελίες, όταν οι παθόντες αρνούνταν να υποχωρήσουν, ακολουθούσαν απειλές, φθορές σε καλλιέργειες, ακόμη και εμπρησμοί. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι φέρεται να εγκατέλειψαν τις ιδιοκτησίες τους υπό το βάρος του φόβου.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιστατικά εκτεταμένων καταστροφών σε αγροτικές περιουσίες. Το 2021, κάτοικος του Φουρφουρά Αμαρίου φέρεται να εντόπισε το αμπέλι του κατεστραμμένο, με περίπου 400 κορμούς κομμένους με ηλεκτρικό πριόνι. Το 2022, άλλος ιδιοκτήτης κατήγγειλε ότι βρήκε 134 ελαιόδεντρα κομμένα σύρριζα.

Σε άλλη περίπτωση, τον Μάιο του 2025, κάηκε το αυτοκίνητο ενός εκ των φερόμενων θυμάτων, ενώ άλλος αγρότης φέρεται να υπέστη εμπρησμό του οχήματός του ως πράξη αντεκδίκησης.

Η έρευνα και οι κατηγορίες

Μετά τη σύνδεση των καταγγελιών, τον Απρίλιο του 2025 δόθηκε εισαγγελική εντολή για έρευνα από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες στην Κρήτη. Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα και φέρονται να στρατολογούσαν και νεότερα μέλη της οικογένειας.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, αγροτική φθορά, εμπρησμό από κοινού και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οικογένεια φέρεται να αποκόμιζε παράνομα οφέλη μέσω καταπατήσεων αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτης βόσκησης και καλλιέργειας γης χωρίς τη συναίνεση των νόμιμων ιδιοκτητών.

Παράλληλα, από διασταυρωτικούς ελέγχους φέρεται να προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, μαζί με τις συζύγους τους, υπέβαλαν από το 2021 έως το 2025 ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντας ως δικά τους αγροτεμάχια και ζωικό κεφάλαιο που δεν τους ανήκαν. Το ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε παράνομα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Η θέση της υπεράσπισης

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η συνήγορος των τριών βασικών κατηγορουμένων υποστήριξε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι οι εντολείς της δεν είχαν σκοπό να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των καταγγελλόντων. Όπως ανέφερε, στη δικογραφία περιλαμβάνεται έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 ακίνητα εμφανίζονται ως υπενοικιασμένα.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι οι πελάτες της δεν έπρεπε να προφυλακιστούν, τονίζοντας πως η υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διερευνηθεί, ενώ αμφισβήτησε το εύρος των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Κλειστά στόματα στην τοπική κοινωνία

Παρά τις εξελίξεις, στην περιοχή του Αμαρίου επικρατεί, σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, κλίμα επιφυλακτικότητας και σιωπής. Πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να αποφεύγουν τις δημόσιες τοποθετήσεις, παρότι –όπως αναφέρουν– έχουν βιώσει για χρόνια έντονη πίεση και εκφοβισμό.

Το βασικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών είναι πλέον να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διαμορφωθούν συνθήκες ασφάλειας και αποκατάστασης, ώστε να κλείσει οριστικά μια υπόθεση που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σημάδεψε ολόκληρες περιοχές της ενδοχώρας της Κρήτης.