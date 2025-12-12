Πάνω από 400 κλεμμένες ταυτότητες και διπλώματα βρέθηκαν σε αποθήκη στην Ομόνοια- Συνελήφθη 45χρονος

Περισσότερες από 400 κλεμμένες ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια βρήκαν αστυνομικοί που έκαναν «έφοδο» σε αποθήκη στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, απογευματινές ώρες της Πέμπτης (11/12), για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ένας 45χρονος αλλοδαπός.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.



Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω αποθήκη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

419 ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια και

14 κινητά τηλέφωνα.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.