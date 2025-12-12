Ελλάδα Αστυνομία Ταυτότητες Κλοπές Διαβατήρια Σύλληψη Ομόνοια

Πάνω από 400 κλεμμένες ταυτότητες και διπλώματα βρέθηκαν σε αποθήκη στην Ομόνοια- Συνελήφθη 45χρονος

Η «έφοδος» των αστυνομικών έφερε στο φως δεκάδες κλεμμένα έγγραφα.

Φωτο: ΕΛΑΣ
Φωτο: ΕΛΑΣ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Περισσότερες από 400 κλεμμένες ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια βρήκαν αστυνομικοί που έκαναν «έφοδο» σε αποθήκη στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, απογευματινές ώρες της Πέμπτης (11/12), για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ένας 45χρονος αλλοδαπός.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω αποθήκη βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

  • 419 ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια και
  • 14 κινητά τηλέφωνα.
Φωτο: ΕΛΑΣ
Φωτο: ΕΛΑΣ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

