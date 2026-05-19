Πάνω από 5,3 δισ. «ξεχασμένα» smartphones στα συρτάρια - Γιατί το Confidence Gap παγώνει την αγορά

Η αγορά των smartphones συνεχίζει να εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Οι συσκευές γίνονται ισχυρότερες, οι κάμερες βελτιώνονται, οι μπαταρίες διαρκούν περισσότερο και οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται όλο και πιο βαθιά στην καθημερινότητα.

Παρ’ όλα αυτά, ένα παράδοξο κυριαρχεί στη διεθνή αγορά κινητής τηλεφωνίας: οι καταναλωτές καθυστερούν να αλλάξουν συσκευή, δεν αξιοποιούν υπηρεσίες προστασίας και αποφεύγουν συχνά ακόμη και το trade-in των παλιών τους κινητών.

Το «Confidence Gap»



Σύμφωνα με νέο white paper της GSMA, που βασίζεται σε έρευνες της SquareTrade, η εξήγηση βρίσκεται στο λεγόμενο «Confidence Gap», δηλαδή το χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πρόθεση του καταναλωτή και στην τελική του απόφαση.

Το φαινόμενο αυτό δεν αποδίδεται σε έλλειψη ζήτησης. Οι χρήστες συνεχίζουν να επιθυμούν καλύτερες συσκευές, αναβαθμίσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πολυπλοκότητα της εμπειρίας: Όσο περισσότερο κατακερματίζεται η διαδρομή του χρήστη ανάμεσα σε διαφορετικούς παρόχους, άλλη εταιρεία για τη συσκευή, άλλη για την ασφάλιση, άλλη για την προστασία δεδομένων και άλλη για την ανταλλαγή της παλιάς συσκευής, τόσο αυξάνεται η σύγχυση και μειώνεται η εμπιστοσύνη.

Περισσότερα από 3,5 χρόνια με την ίδια συσκευή



Η έρευνα δείχνει ότι πολλοί καταναλωτές κρατούν πλέον τα κινητά τους για πάνω από 3,5 χρόνια. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι νέες συσκευές δεν είναι ελκυστικές, αλλά επειδή η συνολική διαδικασία αγοράς και αναβάθμισης θεωρείται περίπλοκη.

Η αβεβαιότητα γύρω από την πραγματική αξία μιας συσκευής, τις καλύψεις προστασίας, το κόστος αναβάθμισης και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων λειτουργεί αποτρεπτικά. Έτσι, στο στάδιο της αγοράς, το Confidence Gap εκδηλώνεται ως αδυναμία του καταναλωτή να αξιολογήσει τη συνολική αξία κατοχής μιας συσκευής.



Υπερπληροφόρηση και λανθασμένες επιλογές



Η πληθώρα επιλογών —μοντέλα, αποθηκευτικοί χώροι, χρηματοδοτικά προγράμματα, πακέτα προστασίας και trade-in— δημιουργεί συχνά υπερφόρτωση πληροφορίας. Όπως αναφέρεται στο white paper, πολλοί καταναλωτές επιλέγουν τη φθηνότερη λύση άμεσα, παραβλέποντας το συνολικό κόστος χρήσης σε βάθος χρόνου.



Refurbished συσκευές και χαμηλή εμπιστοσύνη



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά των refurbished συσκευών, όπου παρότι η ζήτηση αυξάνεται λόγω χαμηλότερου κόστους, η εμπιστοσύνη παραμένει περιορισμένη.

Παράγοντες όπως η κατάσταση της μπαταρίας, η πραγματική ποιότητα και η μακροχρόνια αξιοπιστία εξακολουθούν να προκαλούν επιφυλάξεις.



Το smartphone αναντικατάστατο μεν, χωρίς προστασία δε



Το smartphone έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο της καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με την έρευνα, το 75% των χρηστών το θεωρεί κρίσιμο για τη διαχείριση των οικονομικών του, ενώ το 72% το βλέπει ως την κύρια «πύλη» προς τον κόσμο γύρω του.

Παρά την εξάρτηση αυτή, η προστασία παραμένει χαμηλή. Μόλις το 8% έχει εγγραφεί σε υπηρεσίες προστασίας ταυτότητας και μόλις το 12% έχει αγοράσει ασφαλιστική κάλυψη ψηφιακής ασφάλειας.

Επιπλέον, το 45% δεν πληρώνει για backup ή υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων, παρότι χρησιμοποιεί τη συσκευή για ευαίσθητες δραστηριότητες.

Το χάσμα ανάμεσα στην πρόθεση και την πράξη



Το white paper καταγράφει μια χαρακτηριστική αντίφαση: οι χρήστες γνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα σε ένα περίπλοκο και αποσπασματικό οικοσύστημα υπηρεσιών. Αυτό είναι και η ουσία του Confidence Gap.

Trade-in: Mια ευκαιρία που δεν αξιοποιείται



Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο εμφανής στο trade-in δηλαδή την ανταλλαγή παλιών συσκευών με καινούργιες.

Παρότι το 72% θεωρεί ότι η ανταλλαγή παλιών συσκευών είναι οικονομικά συμφέρουσα, σχεδόν οι μισοί δεν την αξιοποιούν ποτέ.

Το 68% εκφράζει ανησυχία για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, ενώ το 38% δηλώνει ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος αποφυγής της διαδικασίας.



Η «οικονομία των συρταριών»



Έτσι διαμορφώνεται η λεγόμενη «Drawer Economy», όπου δισεκατομμύρια παλιές συσκευές παραμένουν ανενεργές σε σπίτια και γραφεία αντί να επιστρέφουν στην αγορά.

Στις ΗΠΑ, οι καταναλωτές διατηρούν κατά μέσο όρο 1,8 παλιές συσκευές, ενώ σε αγορές όπως η Ινδία και η Ιταλία ο αριθμός ξεπερνά τις δύο.

Η GSMA εκτιμά ότι περισσότερα από 5,3 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα παραμένουν αχρησιμοποίητα παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας τεράστια ανεκμετάλλευτη εμπορική αξία αλλά και χαμένες δυνατότητες για την κυκλική οικονομία.



Η εμπιστοσύνη ως βασικός δείκτης της αγοράς



Το white paper καταλήγει ότι το Confidence Gap δεν είναι απλώς καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά πλέον οικονομικός και περιβαλλοντικός παράγοντας.

Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, οι αναβαθμίσεις γίνονται πιο συχνές, η χρήση υπηρεσιών προστασίας αυξάνεται και το trade-in ενισχύεται.

Αντίθετα, η αβεβαιότητα οδηγεί σε καθυστερήσεις και αδρανή συσκευές εκτός αγοράς.

Το επόμενο στοίχημα της βιομηχανίας



Σύμφωνα με τη SquareTrade, η λύση βρίσκεται σε πιο ενοποιημένα μοντέλα υπηρεσιών, όπου αγορά, προστασία, αναβάθμιση και ανταλλαγή λειτουργούν ως ενιαία εμπειρία.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η επόμενη φάση της αγοράς δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την τεχνολογική εξέλιξη των συσκευών, αλλά από τη δυνατότητα των εταιρειών να μειώσουν την πολυπλοκότητα και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του smartphone.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ