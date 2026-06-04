Πάνω από 500 αιτήσεις για οδηγούς της ΟΣΥ - Επιδοτούμενη εκπαίδευση και μηνιαίο μπόνους 150 ευρώ

Οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων της ΟΣΥ συνεχίζονται με εντυπωσιακό ρυθμό, καθώς πάνω από 500 έχουν κατατεθεί στην πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι έως το τέλος του έτους υπολογίζεται ότι κρατική εταιρεία θα έχει στο δυναμικό της 3.000 οδηγούς.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταφορών το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, «επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα, όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική». Μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, η ΟΣΥ αντί να αναζητά αποκλειστικά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς σε μια αγορά που αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές ελλείψεις επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού, όπως εξηγούν.



Η σχολή προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδέει για πρώτη φορά οργανωμένα την εκπαίδευση με την απασχόληση και φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα (ελλείψεις οδηγών) στη ρίζα του, συμπληρώνουν.



Εκτιμάται ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζουν και οι παρεμβάσεις που έγιναν στο εργασιακό περιβάλλον των συγκοινωνιών: Η υπογραφή των νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, η βελτίωση των αποδοχών και η συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες για την προσέλκυση νέου προσωπικού.



Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου Μεταφορών, «για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο που επιτρέπει στους εργαζόμενους να βλέπουν τις αστικές συγκοινωνίες ως μια σταθερή και ελκυστική επαγγελματική επιλογή».

Μηνιαίο μπόνους 150 ευρώ

Κίνητρο για την προσέλκυση οδηγών αποτέλεσε και το μηνιαίο μπόνους των 150 ευρώ που λαμβάνουν ανεξαρτήτως του μισθού τους οι ενεργοί οδηγοί. Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της ΟΣΥ με νέο προσωπικό και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του συγκοινωνιακού έργου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων.



Το ζήτημα της έλλειψης οδηγών αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις δημόσιες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα περιορισμού δρομολογίων και υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και για χρόνια η Αθήνα δεν αποτελούσε εξαίρεση. Το πρόβλημα δεν βρισκόταν μόνο στον στόλο ή στις υποδομές, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς εκατοντάδες οδηγοί αποχώρησαν από την ΟΣΥ τα προηγούμενα χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων και άλλων λόγων, δημιουργώντας ένα διαρκές κενό που επηρέαζε άμεσα τη δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων.

Τρεις χιλιάδες οδηγοί έως τέλος του 2026

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε να υλοποιήσει «ένα σχέδιο με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα». Σήμερα, η ΟΣΥ αριθμεί ήδη 2.820 οδηγούς, έναντι περίπου 2.300 που διέθετε πριν από έναν χρόνο. Ο στόχος είναι έως το τέλος του έτους ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τους 3.000 οδηγούς, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.



«Η σημασία του αριθμού δεν είναι λογιστική. Είναι λειτουργική. Κάθε νέος οδηγός σημαίνει περισσότερα διαθέσιμα οχήματα στον δρόμο, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές στις στάσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τον επιβάτη. Σημαίνει ότι τα νέα λεωφορεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως προς όφελος του επιβατικού κοινού», σημειώνουν στελέχη του Υπουργείου, προσθέτοντας ότι «για την Κυβέρνηση, η επίτευξη του στόχου των 3.000 οδηγών αποτελεί την προϋπόθεση για να μετατραπούν οι επενδύσεις των τελευταίων ετών σε απτό αποτέλεσμα για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις δημόσιες συγκοινωνίες. Και ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το στοίχημα αυτό δείχνει να είναι απολύτως εφικτό».

Έλεγχοι για την αντιμετώπιση φαινομένων καταχρηστικών αναρρωτικών αδειών

Παράλληλα με τις προσλήψεις και τη λειτουργία της πρότυπης σχολής οδηγών, το Υπουργείο Μεταφορών, όπως εξηγούν τα ίδια στελέχη, προχώρησε και σε «σαρωτικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων καταχρηστικών αναρρωτικών αδειών που στερούσαν προσωπικό από τις συγκοινωνίες».



Οι έλεγχοι αφορούσαν περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε «πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι εργαζόμενοι που δήλωναν αδυναμία εργασίας στην ΟΣΥ απασχολούνταν κανονικά σε τουριστικά γραφεία ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες».



«Η παρέμβαση είχε άμεσο αποτέλεσμα, καθώς περίπου 150 οδηγοί επέστρεψαν ήδη στην ενεργό υπηρεσία, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα προσωπικού και συμβάλλοντας στην αύξηση των δρομολογίων. Παράλληλα, κινήθηκαν πειθαρχικές διαδικασίες όπου κρίθηκε απαραίτητο», όπως σημειώνουν.

Χρονοαποστάσεις στα 9 λεπτά για τις πρότυπες γραμμές που αυξάνονται σε 20

Οι 15 πρότυπες λεωφορειακές γραμμές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα καταγράφουν αισθητή βελτίωση στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής σε σχέση με έναν χρόνο πριν, όπως καταγράφει το Υπουργείο, τονίζοντας ότι «τα αποτελέσματα αρχίζουν ήδη να γίνονται ορατά στην καθημερινότητα των επιβατών», Το πρόγραμμα επεκτείνεται πλέον σε 20 γραμμές, με στόχο η βελτίωση να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και να επηρεάσει ολοένα μεγαλύτερο μέρος του δικτύου.



«H βελτίωση αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των επιβατών, με αισθητή μείωση των χρόνων αναμονής στις πρότυπες γραμμές, στοιχείο που συνδέεται τόσο με την αύξηση της διαθεσιμότητας οχημάτων όσο και με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του δικτύου», τονίζουν πηγές του υπουργείου Μεταφορών.



Συγκεκριμένα, στις 15 πρότυπες γραμμές, που εξυπηρετούν σχεδόν το 40% των επικυρώσεων του συγκοινωνιακού δικτύου, ο μέσος χρόνος αναμονής έχει ήδη μειωθεί από τα 20 στα 12 λεπτά με τελικό στόχο τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή.



Για παράδειγμα, η γραμμή 550 από 18 λεπτά βρίσκεται σήμερα στα 11, ενώ στόχος είναι τα 8 λεπτά. Αντίστοιχα, η γραμμή 608 από τα 13 λεπτά βρίσκεται ήδη στα 8.



Στην προσπάθεια αυτή προστίθεται και ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας: η προστασία των λεωφορειολωρίδων. Η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η σταδιακή ανάπτυξη συστήματος καμερών για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και της παράνομης εισόδου στις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την ταχύτητα και τη συνέπεια των δρομολογίων, όπως εκτιμάται.



«Για πρώτη φορά, η ενίσχυση του στόλου, η αύξηση των οδηγών και η προστασία της κυκλοφορίας των λεωφορείων αντιμετωπίζονται ως τμήματα του ίδιου σχεδίου», αναφέρουν οι πηγές του υπουργείου Μεταφορών.