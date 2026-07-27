Πάνω από 500 χιλιόμετρα διένυσε ο καπνός από τις φωτιές της Γαλλίας

Τεράστιες εκτάσεις έχουν καταπνίξει οι καπνοί από τις φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία, φτάνοντας μάλιστα να έχουν διανύσει πάνω από 500 χλμ. στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τα ευρήματα του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τους χάρτες, η πορεία του καπνού από τις πυρκαγιές στη Δυτική Γαλλία στις 24 Ιουλίου 2026, ο οποίος διένυσε περισσότερα από 500 km προς τα δυτικά, με το Meteo να οπτικοποιεί τη μεταφορά του καπνού από τις φωτιές μέσω του δείκτη Aerosol Index (AER) την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Meteo. Χάρτης 1

Όπως εξηγείται από το Meteo, ο δείκτης AER είναι μια δορυφορική μέτρηση που σχετίζεται με παρουσία απορροφητικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της εξέλιξης επεισοδίων σκόνης, ηφαιστειακών εκρήξεων και έντονων πυρκαγιών. Οι υψηλότερες τιμές (πορτοκαλί–κόκκινες/ιώδεις αποχρώσεις) υποδεικνύουν αυξημένη παρουσία σωματιδίων καπνού στην ατμοσφαιρική στήλη, αναδεικνύοντας την έκταση και την πορεία του νέφους πάνω από τον ωκεανό.