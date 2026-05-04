Πάνος Καλίδης: «Ο άνδρας είναι άνδρας και η γυναίκα γυναίκα... update δεν έχω κάνει»

Για το πόσο σημαντική είναι για εκείνον η δουλειά του, αλλά και για τον ρόλο της γυναίκας και του άνδρα στη σημερινή εποχή μίλησε ο Πάνος Καλίδης.

«Η μεγαλύτερη μου καψούρα είναι η δουλειά μου. Μέσω της δουλειάς μου είμαστε καλά και εμείς στην οικογένεια. Τώρα τι θέλεις να σου πω, ότι δεν αγαπάω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου; Είναι λογικό» εξήγησε στην εκπομπή «Breakfast @Star».

Και τόνισε: «Γιατί να υπάρχει παλαιάς κοπής και νέας κοπής… Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Αν θες το update που γίνεται στο κινητό, OK, update δεν έχω κάνει εγώ. Όλοι έχουμε την άποψή μας.

Όπως εμένα δεν με ενοχλεί η άποψη του συνανθρώπου μου, όπως έχει αυτός τις απόψεις του, έχω κι εγώ. Ποιο είναι το χειρότερο; Όταν έχουμε πραγματικά άλλες απόψεις, και για κάποιο λόγο λέμε άλλα, για να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ό,τι χειρότερο, η μεγαλύτερη μα… κακία που μπορείς να κάνεις».