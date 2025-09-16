Πάνος Κατσαρίδης: «Εμένα αν το παιδί μου είχε καθηγήτρια τη Μαρίνα Σταυράκη, θα του άλλαζα σχολείο»

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στο «Πρωινό» για την επιστροφή της στις σχολικές αίθουσες, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και δύο χρόνια. «Είμαι 25 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση. Τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της αυτοδιοίκησης είχα πάρει εκπαιδευτική άδεια, αλλά είναι κάτι που μου έλειψε. Θα διδάσκω σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Δεν υπάρχουν δύσκολα για εμάς τους εκπαιδευτικούς! Έχουμε διδάξει, έχουμε φάει χρόνια στα θρανία. Είναι τεράστιες οι εκπαιδευτικές ανάγκες, του σύγχρονου σχολείου, στο οποίο οφείλουμε να είμαστε εκεί. Τα παιδιά ζουν και αυτά με τα social, με το Ίντερνετ. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει μέτρο και σε αυτό, όμως είναι ένα μέρος της ζωής μας. Τα σύγχρονα παιδιά, οι νέοι έχουν μάθει να κινούνται σε αυτούς τους χώρους».

«Πήγε στο Just, άνοιξε μπουτίκ στη Μύκονο»

Δεν πρόλαβε να τελειώσει το βίντεο και τον λόγο πήρε ο Πάνος Κατσαρίδης, το νέο μέλλον του πάνελ του Γιώργου Λιάγκα και ξεκίνησε η επίθεση: «Εμένα αν το παιδί μου είχε καθηγήτρια τη Μαρίνα Σταυράκη, θα του άλλαζα σχολείο. Γιατί δε μπορεί το εκπαιδευτικό λειτούργημα να είναι κόψε ράψε. Που ήταν δηλαδή; Πήγε στο Just και τραγούδησε με τον Διονυσίου. Άνοιξε μπουτίκ στη Μύκονο ωραιότατα… Πότε δίδαξε τελευταία φορά; Έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τομέα;», αναρωτήθηκε ο θεατρικός παραγωγός και οι άλλοι πανελίστες έπεσαν να τον φάνε και όχι άδικα!